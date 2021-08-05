Ülkemizde en fazla oynanan simülasyon oyunlarından birisi olan Euro Truck Simulator (ETS2) oyunu, tır simülasyon oyunu olarak geçmektedir. ETS2 oyunu geniş harita desteği ile birlikte bilgisayarlarda fazla yer kaplayan oyunların başında geliyor. ETS2 oyunu için minimum RAM gereksinimi 4 GB şeklindedir.

Euro Truck Simulator 2 Sistem Gereksinimleri Nelerdir?

Çeşitli dünya ülke haritalarının birebir olmasa da çok benzerinin sürekli güncellenerek oyun culara sunulduğu ETS2 oyunu, aynı zamanda yüksek kapasiteli bilgisayar cihazlarına hitap eden bir simülasyon oyunudur. ETS2’nin minimum sistem gereksinimleri şunlardır:

- Çift çekirdek işlemci 2,4 GHz

- 4 GB RAM

- GeForce GTS 450 sınıfı ve benzeri ekran kartı

- 7 GB Sabit disk kullanılabilir alan

- Windows 7 ve üzeri

Önerilen sistem gereksinimleri:

- Dört çekirdek işlemci CPU 3.0 GHz

- 6 GB RAM

- GeForce GTX 760 sınıfı 2 GB ekran kartı ve üzeri

- 7 GB Sabit disk kullanılabilir alan

Euro Truck Simulator 2 Kaç GB?

İlk olarak 2012 yılında piyasaya çıkmış ve büyük hayran kitlesine sahip olan tır simülasyon oyunlarının lideri konumunda bulunan Euro Truck Simulator (ETS2) oyunu, genel olarak ortalama ve üzeri bilgisayar cihazları için uygundur. ETS2 oyunu DLC’siz yani oyunun orijinal haritasına sahip kısmı ile yaklaşık 4 GB yer kaplamaktadır. Ancak bu oran yapılan güncellemeler sonrası farklılık göstermektedir.

Bilgisayarım Açar mı?

Farklı markalar tarafından geliştirilen özel direksiyon setleri ile birlikte daha da eğlenceli ve gerçek tır sürüş keyfine ETS2 oyunuyla erişmek mümkündür. Oyunu oynamak isteyen kişiler ilk olarak bilgisayarım kaldırır mı sorusuna yanıt arıyor. Oyunun bilgisayarda kapladığı alan DLC yani yeni harita eklemeleri ile birlikte daha da yüksek kapasitelere ulaşmaktadır. Güncel ETS2 oyununun tüm DLC ile birlikte kapladığı alan yaklaşık 16 GB kadardır. Ancak orijinal haritalı ETS2 oyunu bilgisayarda 4 GB kadar yer kaplar.

Euro Truck Simulator Online Oynanır mı?

Bilgisayar yazılımlı otomatik araçlı trafik ile oyunda eğlenmekten sıkılan kişiler, gerçek oyuncular ile ETS2 oyununda tır sürmek istemektedir. Oyun firmasının yaptığı son güncelleme ile birlikte ETS2 haritalarında kendi serverinizde yaklaşık 8 kişilik oyuncular ile online sürüş deneyimi yaşamak mümkündür. Ancak TruckersMP sayesinde yaklaşık binlerce oyuncu ile tek bir serverde online ETS2 oynanması mümkündür.