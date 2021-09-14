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Esra Erol'da şok eden olay! Kocasını bırakıp sevgilisine kaçtı! Hamile kalıp onu da bıraktı
Esra Erol'da yaşanan olay ağızları açık bıraktı. Stüdyodaki herkes şok oldu. Tuğçe Türkoğlu, kocası Vedat Türkoğlu'nu terk edip TikTok'ta tanıştığı Bayram Er'e kaçmıştı. Hatta Er'den bebek beklediğini açıklamıştı. Canlı yayında şok bir olay yaşandı. Tuğçe'nin hamile kaldığı sevgilisini de terk ettiğini açıkladı.