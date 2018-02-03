Esnaf ve çiftçinin kredi borcuna erteleme

Hatay ve Kilis'te faaliyette olup terör olayları nedeniyle zarar gören çifçilerin, esnaf ve sanatkarların Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nden aldıkları kredi borçları bir yıl süreyle ertelendi.

Hatay ve Kilis'te faaliyette olup terör olayları nedeniyle zarar gören çifçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kredi borçları ertelendi.

YÜZDE 30 ZARAR GÖRENLERİ KAPSAYACAK

İllerde bulunan hasar tespit komisyonu çiftçilerin hasarlarını tespit edecek. Buna göre ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri, seraları en az yüzde 30 oranında zarar gören ve hasar tespit komisyonunca belirlenen çiftçilerin banka ve TKK tarafından kullandırılan vadesi henüz gelmemiş olan, vadesinden itibaren 90 günlük süre içinde olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin borçları bir sene süreyle ertelendi.

YAZILI MÜRACAAT OLACAK

Ürünleri, seraları, hayvansal varlıkları zarar gören kişiler iki ay içinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi'ne yazılı olarak müracaat edecekler.

ESNAFIN BORCUNA DA ERTELEME

Ertelenen borçlar için faiz uygulanmayacak. Banka ve Tarım Kredi Kooperatifi birinci yıl için faizsiz erteleme yapan kişilere birden fazla taksit belirleyebilirler.

Aynı şekilde o bölgede hasar gören esnaf ve sanatkarların borçları da bir yıl ertelendi. Bu durumda zarar gören esnaf ve sanatkarlar iki ay içinde Ziraat Bankası'na başvurup borçlarını erteleyecek. (Yeni Şafak)