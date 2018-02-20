Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 91. yeni bölümde Hızır ters köşe yapıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve heyecanlandırdı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu akşam Hakkı, Hızır'dan beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kalacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV'de...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine nefesler tutularak izlenecek. Heyecan dolu gelişmelerin yaşanacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas kurtulabilecek mi? İşte yaşanacaklar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 91. BÖLÜM FRAGMANI

"Aklın varsa beni de öldürürsün!"

Zehir taciri Pudra Hakkı'nın mekanına bomba koymak üzere yola çıkan Çakırbeyliler, gittikleri yerde Şahin Ağa'nın sürpriziyle karşılaşmışlardır. Servet'in patlaması engellenemez bombasıyla mekanda sıkışıp kalan İlyas, Alparslan ve dostlarının oradan kurtulması için bir mucizeye ihtiyaç vardır. Davut'un, devleti uğruna kendini yok etmesiyle başlayan büyük planının bir parçası olmaya razı gelen Hızır, düşmanıyla uzlaşmaya yanaşmaz. Hızır'ın, dostlarının ölümüne göz yummasını bekleyen Hakkı ise hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kalacaktır.