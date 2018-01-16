Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak mı? Sorusunun cevabı merak edilir oldu. Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanı da yayınlanmadı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisine dair merak edilenler...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması sevenlerini telaşlandırdı. Bu akşam ekrana gelmesi beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın akışından çıkarıldı. Bu akşam ATV'de İstanbulspor - Fenerbahçe maçı canlı yayın olarak verilecek. Dizinin yeni bölümünün 23 Ocak Salı akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 87. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İşlediği suçun bedelini kendi rızasıyla ödeyen Ömer'i hapiste zor günler beklemektedir. Oğlunun, vicdanının sesini duymasına yardımcı olan Meryem ise içeriden gelen kötü haberlere katlanmak zorunda kalacaktır. Pudra Hakkı ile yapılan karlı ticaret masadaki bazı isimlerin aklını karıştırmayı başarır. Tehlikeli sularda yüzen masa üyelerinin, herkesi bir girdabın içine çekmesi an meselesidir. Hakkı'nın ortaklıktan bahsedip masaya oturmak istemesi de geri dönülmez bir yola girildiğinin göstergesidir. Başındaki türlü belalardan henüz kendini kurtaramamış Hızır ise dostu bildikleriyle bir savaşa girmenin eşiğindedir.