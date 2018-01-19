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Eski KTBK Komutanı ile kurmay başkanı tutuklandı

AA |  19 Ocak 2018 Cuma - 3:17 | Son Güncelleme : 19 01 2018 - 3:17

Eski Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı emekli korgeneral İlyas Bozkurt ile kurmay başkanı emekli albay Erdal Dodurga, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklandı.


FETÖ'nün darbe girişimi sırasında KTBK komutanı olarak görev yapan  emekli korgeneral Bozkurt ile kurmay başkanı emekli albay Dodurga, Ankara Emniyet  Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye  getirildi.
 
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, "Anayasanın  öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya  görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Hükümete ortadan kaldırmaya veya  görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklama talebiyle  nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
 
Nöbetçi mahkemece sorgulanan Bozkurt ile Dodurga tutuklandı.

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Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri FETÖ Erdal Dodurga İlyas Bozkurt
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