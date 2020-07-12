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Erken emeklilik fırsatı! Bu meslek sahipleri...
Çalışma hayatına başlayan herkes ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Erken emeklilik ise yüz binlerce çalışanın araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yıpranma payına sahip olan meslek sahipleri erken emekli oluyor. Çalışma koşulları ağır olan mesleklerden daha çabuk emekli olunmasını sağlayan yıpranma payının ne olduğu ve kimleri kapsadığı haberimizde.
Türkiye'de SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur sistemleri üzerinden aylık ödemeler yapılıyor. Uzun yıllar üretim ekonomisine katkı sunan vatandaşlar 3 kurumdan biri üzerinden emekli olmak için büyük çaba sarf ediyor. Binlerce vatandaş prim şartını yerine getirip yaş engeline takılırken, binlerce vatandaş ise yaş şartını yerine getirmesine rağmen prim eksiği nedeniyle emekli aylığı alamıyor.