Erdoğan, Putin ve Ruhani Türkiye'de görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani görüşmesinin önümüzdeki nisan ayında Türkiye'de yapılacağı, hazırlıkların başlatıldığı belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Böyle bir görüşme için hazırlıklar yapılıyor" dedi.
Türkiye, İran ve Rusya liderleri son olarak 22 Kasım'da Rusya'nın Soçi kentinde görüştü. Üçlü zirveden Suriye Ulusal Diyalog Kongresi toplama kararı çıkmış, kongre 30 Ocak'ta Soçi'de toplanmıştı.
Peskov 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada "Putin'in Erdoğan ve Ruhani ile sürekli iletişim halinde olduğunu biliyorsunuz. Bu temaslar, Suriye'yle ilgili konuların görüşülmesi kapsamında düzenli olarak yapılıyor" demişti ve yeni bir üçlü zirvenin ihtimal dışı olmadığını bildirmişti. (Sputnik)