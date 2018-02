Erdoğan Ankara'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 Temmuz akşamı yaşananları hatırlatarak, "Bu çevrede 29 şehidimiz, 36 gazimiz var ve bugün de Afrin'de hamdolsun teröristlerden 800 tanenin işi bitti, 'ila cehenneme zümera.' Tabii akşama kadar inşallah bu sayı daha da artacak." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Buluşması programına katıldı.

Buradaki konuşmasına TÜGVA mensuplarını selamlayarak başlayan Erdoğan, "Beştepe Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'ne, milletin evine, bu gazi mekana hoşgeldiniz. Bildiğiniz gibi bu çevrede 29 şehidimiz, 36 gazimiz var ve bugün de Afrin'de hamdolsun teröristlerden 800 tanenin işi bitti, 'ila cehenneme zümera.' Tabii akşama kadar inşallah bu sayı daha da artacak." diye konuştu.

Operasyon sırasında asker, sivil ve Özgür Suriye Ordusu'ndan da şehitler olduğunu anımsatan Erdoğan, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "El Fatiha" dedi.

Vakıf temsilcilerine ziyaretleri için teşekkürlerini ileten Erdoğan, bunun, gençlerin eğitim -öğretimden iş hayatına, spordan aileye kadar tüm meseleleriyle yakından ilgilenmek üzere kurulduğunu ifade ederek, "muvaffakiyet" diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurtlarıyla burslarıyla tabii burada 'kitap kafe' denmiş ama ben diyorum ki o ismi kıraathaneye çevirelim. Herhalde daha isabetli olur. Yani okuma evi, okuma yeri. 'Kafe' bizim değil." ifadesini kullandı.

TÜGVA'nın kısa sürede katettiği mesafenin şahidi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ülkemizin tamamında gerçekleştirilen faaliyetlerle çeyrek milyon gencimize ulaşılmış olması elbette önemlidir ama ülkemizde yaklaşık 11 milyon ortaokul ve lise öğrencisi, 7 milyonun üzerinde üniversite öğrencisi, bir o kadar da çalışan gencimiz olduğunu düşündüğümüzde yapılacak daha çok iş olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin 30 yaşın altında 38 milyonun üzerinde nüfusu bulunan bir ülke olarak geleceğine ümitle bakması ancak bu nüfusu bilinçli ve donanımlı şekilde yetiştirmemizle mümkündür." dedi.

Eğitim ve öğretimin her işin başı olduğunu ancak bunun tek başına yeterli bulunmadığını vurgulayan Erdoğan, "Gençlerimize iyi bir eğitim ve öğretimle birlikte gönül dünyalarını dolduracak manevi bir iklim de sunmamız gerekiyor. Ruhsuz beden nasıl cesetten ibaretse gönül dünyası ihmal edilmiş bir gencimizin eğitim öğretimi de sadece maddi bilgilerle sınırlı kalır. Toplumların hedeflerine ulaşabilmeleri için bu iki hususun birlikte inşa edilmesi şarttır." diye konuştu.

"Hedeflerimizin tamamına henüz ulaşamadık"

Türkiye'nin yıllarca bunlardan sadece birine odaklanmış eğitim-öğretim sistemine mahkum edildiğini dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tek kanatla uçulamayacağı gibi burada da istenilen neticeye varılamamıştır. Biz 15 yıldır hem fiziki alt yapımızı güçlendirerek hem de zihniyeti değiştirerek hedeflerimize uygun bir eğitim-öğretim sistemi kurmanın çabası içerisindeyiz. Hep söylediğim gibi bu konuda önemli mesafe kaydetsek de maalesef hedeflerimizin tamamına henüz ulaşamadık. Bunun için önümüzdeki dönemde önceliklerimizin başına, bakın sadece 'eğitim' demiyorum dikkat edin, eğitim-öğretim sistemimizin ruhunu, özünü, muhtevasını milletimizin hedeflerine uygun hale getirmeyi koyduk. Niye? Sadece öğretim yeterli değil, onun yanında bir de ne olacak? Eğitim olacak. Bunlar birbirinden ayrılamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda en büyük desteği TÜGVA gibi sivil toplum kuruluşlarından beklediklerini ifade etti.

Vakıf faaliyetleri ve sivil toplum çalışmalarının bir gönül işi olduğunu, çok ciddi gayret, fedakarlık ve üretkenlik gerektirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde asırlardır var olan vakıf geleneğimizi yeni bir anlayışla çok daha kapsamlı bir sivil toplum müktesebatına dönüştürüyoruz." dedi.

Son 15 yılda bu konuda attıkları adımların neticelerini yavaş yavaş almaya başladıklarına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu süreçte her alanda olduğu gibi sivil toplum faaliyetleri, bilhassa da eğitim-öğretim konularında en büyük darbeyi terör örgütlerinden aldık. Bölücü terör örgütüyle onun güdümündeki yapılar özellikle gençlerimizi hedef almışlar, onların zihin ve gönül dünyalarını karartmışlardır. Aynı şekilde Fetonun da hedefinde gençlerimiz ve onların eğitim-öğretim süreçleri en başta yer almıştır. Devlet ve millet olarak yaptığımız müdahalelerle her iki örgütü de çökertmeyi, ülkemize verdikleri zararları bir noktada kesmeyi başardık ama bu mücadele sırasında her biri milletimiz için altın değerinde nice gencin terör örgütlerinin saflarında heba oluşuna da yüreğimiz yanarak şahit olduk. Türkiye'nin milyonlarca gencinin her birinin enerjisine, birikimine, hayaline ihtiyacı vardır. Şu saatten sonra terör örgütlerine kaptıracağımız her bir gencimizin vebali bizim ve sizin üzerinizedir. Onun için duramayız, çok hassas olacağız."