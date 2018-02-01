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Erdoğan Ankara'da konuştu

AA |  01 Şubat 2018 Perşembe - 16:32 | Son Güncelleme : 01 02 2018 - 17:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da TÜGVA Gençlik buluşmasında konuştu.


 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı  Külliyesi çevresinde 15 Temmuz akşamı yaşananları hatırlatarak, "Bu çevrede 29  şehidimiz, 36 gazimiz var ve bugün de Afrin'de hamdolsun teröristlerden 800  tanenin işi bitti, 'ila cehenneme zümera.' Tabii akşama kadar inşallah bu sayı  daha da artacak." dedi. 
 
Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen  Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Buluşması programına katıldı.
 
Buradaki konuşmasına TÜGVA mensuplarını selamlayarak başlayan Erdoğan,  "Beştepe Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'ne, milletin evine, bu gazi  mekana hoşgeldiniz. Bildiğiniz gibi bu çevrede 29 şehidimiz, 36 gazimiz var ve  bugün de Afrin'de hamdolsun teröristlerden 800 tanenin işi bitti, 'ila cehenneme  zümera.' Tabii akşama kadar inşallah bu sayı daha da artacak." diye konuştu.
 
Operasyon sırasında asker, sivil ve Özgür Suriye Ordusu'ndan da  şehitler olduğunu anımsatan Erdoğan, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek,  "El Fatiha" dedi.
 
Vakıf temsilcilerine ziyaretleri için teşekkürlerini ileten Erdoğan,  bunun, gençlerin eğitim-öğretimden iş hayatına, spordan aileye kadar tüm  meseleleriyle yakından ilgilenmek üzere kurulduğunu ifade ederek, "muvaffakiyet"  diledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurtlarıyla burslarıyla tabii burada 'kitap  kafe' denmiş ama ben diyorum ki o ismi kıraathaneye çevirelim. Herhalde daha  isabetli olur. Yani okuma evi, okuma yeri. 'Kafe' bizim değil." ifadesini  kullandı.
 
TÜGVA'nın kısa sürede katettiği mesafenin şahidi olduğunu dile getiren  Erdoğan, "Ülkemizin tamamında gerçekleştirilen faaliyetlerle çeyrek milyon  gencimize ulaşılmış olması elbette önemlidir ama ülkemizde yaklaşık 11 milyon  ortaokul ve lise öğrencisi, 7 milyonun üzerinde üniversite öğrencisi, bir o kadar  da çalışan gencimiz olduğunu düşündüğümüzde yapılacak daha çok iş olduğunu  görüyoruz. Türkiye'nin 30 yaşın altında 38 milyonun üzerinde nüfusu bulunan bir  ülke olarak geleceğine ümitle bakması ancak bu nüfusu bilinçli ve donanımlı  şekilde yetiştirmemizle mümkündür." dedi.
 
Eğitim ve öğretimin her işin başı olduğunu ancak bunun tek başına  yeterli bulunmadığını vurgulayan Erdoğan, "Gençlerimize iyi bir eğitim ve  öğretimle birlikte gönül dünyalarını dolduracak manevi bir iklim de sunmamız  gerekiyor. Ruhsuz beden nasıl cesetten ibaretse gönül dünyası ihmal edilmiş bir  gencimizin eğitim öğretimi de sadece maddi bilgilerle sınırlı kalır. Toplumların  hedeflerine ulaşabilmeleri için bu iki hususun birlikte inşa edilmesi şarttır."  diye konuştu.
 
"Hedeflerimizin tamamına henüz ulaşamadık"
 
Türkiye'nin yıllarca bunlardan sadece birine odaklanmış eğitim-öğretim  sistemine mahkum edildiğini dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
 
"Tek kanatla uçulamayacağı gibi burada da istenilen neticeye  varılamamıştır. Biz 15 yıldır hem fiziki alt yapımızı güçlendirerek hem de  zihniyeti değiştirerek hedeflerimize uygun bir eğitim-öğretim sistemi kurmanın  çabası içerisindeyiz. Hep söylediğim gibi bu konuda önemli mesafe kaydetsek de  maalesef hedeflerimizin tamamına henüz ulaşamadık. Bunun için önümüzdeki dönemde  önceliklerimizin başına, bakın sadece 'eğitim' demiyorum dikkat edin,  eğitim-öğretim sistemimizin ruhunu, özünü, muhtevasını milletimizin hedeflerine  uygun hale getirmeyi koyduk. Niye? Sadece öğretim yeterli değil, onun yanında bir  de ne olacak? Eğitim olacak. Bunlar birbirinden ayrılamaz."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda en büyük desteği TÜGVA gibi sivil  toplum kuruluşlarından beklediklerini ifade etti.
 
Vakıf faaliyetleri ve sivil toplum çalışmalarının bir gönül işi  olduğunu, çok ciddi gayret, fedakarlık ve üretkenlik gerektirdiğini belirten  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde asırlardır var olan vakıf geleneğimizi yeni bir  anlayışla çok daha kapsamlı bir sivil toplum müktesebatına dönüştürüyoruz." dedi.
 
Son 15 yılda bu konuda attıkları adımların neticelerini yavaş yavaş  almaya başladıklarına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:
 
"Bu süreçte her alanda olduğu gibi sivil toplum faaliyetleri, bilhassa  da eğitim-öğretim konularında en büyük darbeyi terör örgütlerinden aldık. Bölücü  terör örgütüyle onun güdümündeki yapılar özellikle gençlerimizi hedef almışlar,  onların zihin ve gönül dünyalarını karartmışlardır. Aynı şekilde Fetonun da  hedefinde gençlerimiz ve onların eğitim-öğretim süreçleri en başta yer almıştır.  Devlet ve millet olarak yaptığımız müdahalelerle her iki örgütü de çökertmeyi,  ülkemize verdikleri zararları bir noktada kesmeyi başardık ama bu mücadele  sırasında her biri milletimiz için altın değerinde nice gencin terör örgütlerinin  saflarında heba oluşuna da yüreğimiz yanarak şahit olduk. Türkiye'nin milyonlarca  gencinin her birinin enerjisine, birikimine, hayaline ihtiyacı vardır. Şu saatten  sonra terör örgütlerine kaptıracağımız her bir gencimizin vebali bizim ve sizin  üzerinizedir. Onun için duramayız, çok hassas olacağız."

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