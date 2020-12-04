Erbaa belediyesi kendi elektriğini üretecek

Tokat’ın Erbaa ilçe belediyesi tarafından projelendirilen 1 MW gücünde güneş enerji santralinin (GES) kurulumuna başlandı. Kelkit Mahallesinde 3 bin 68 güneş panelinin yerleştirileceği 17 dönümlük alanda Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl incelemelerde bulundu. Başkan Karagöl, proje ile belediyeye gelir elde etmeyi planladıklarını söyledi.

Proje hayata geçtiğinde belediyenin elektrik sarfiyatının düşüreceklerini belirten Başkan Karagöl, “Güneşin açısı, mevsim ve havanın açık kapalı olması gibi nedenlerle üretim miktarı değişiyor. Bizim burada beklentimiz aylık yaklaşık 180-200 bin liralık bir gelir. Öyle bir hesaplama yaptık. Kredisini kendisi ödeyen üstüne de para kalan bir proje. İnşallah 3-4 yıllık süreçte de kendisini amorti edip daha sonrasında da tamamıyla geliri belediyeye kalabilecek bir proje. Bundan sonra kullanımı karşılayacak kadar proje yapılabiliyor. Biz de bundan sonraki çalışmalarımızda inşallah belediyenin içme suyu pompaları olsun, kendi hizmet binamızda, diğer birimlerimizde harcadığımız enerji giderleri olsun kendi içerisinde çözüp, oralara da güneş panelleri koyup kendi ürettiğimiz enerjiyle giderleri karşılama niyetindeyiz” dedi.