Enkaz altındaki Buse 9,5 saat sonra kurtarıldı

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkaz altında kalan Buse'ye önce telefonla ulaşılmıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de konuştuğu Buse'ye arama kurtarma ekipleri ulaştı. Buse uzun uğraşlar sonucu enkazdan çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Buse ve yanındakilere ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakilerle konuşması da kameraya yansıdı.

Enkaz altındakilere seslenen görevli, şunları kaydetti: "Fatma abla ben seni duyuyorum, tamam Buse seni de alacağım, bekle, tamam mı. Sakın korkma, alacağım seni, geliyoruz Buse, tamam alacağız seni."