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Enkaz altındaki Buse 9,5 saat sonra kurtarıldı

31 Ekim 2020 Cumartesi - 0:22 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 0:43

Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı.


İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkaz altında kalan Buse'ye önce telefonla ulaşılmıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de konuştuğu Buse'ye arama kurtarma ekipleri ulaştı. Buse uzun uğraşlar sonucu enkazdan çıkarıldı.
 
NE OLMUŞTU?
 
Buse ve yanındakilere ulaşmaya çalışan arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakilerle konuşması da kameraya yansıdı.
 
Enkaz altındakilere seslenen görevli, şunları kaydetti: "Fatma abla ben seni duyuyorum, tamam Buse seni de alacağım, bekle, tamam mı. Sakın korkma, alacağım seni, geliyoruz Buse, tamam alacağız seni."

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Buse Hasyılmaz
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