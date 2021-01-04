Engelli maaşı zammı 2021 ne kadar oldu? Engelli aylığı yüzde kaç arttı, kaç para? Engelli ocak zammı 2021…

Asgari ücret, SSK, Bağkur emekli maaşı ile memur ve memur emeklilerinin maaşına yapılacak zam oranı belli oldu. 2021 zam oranlarının belli olmasıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ve engelli (özürlü) muhtaç vatandaşlara verilen bir hizmet olan 2021 maaşı sorgulanmaya başladı. Engelli maaşı zammı 2021…

Engelli ocak zammı 2021 hakkında yapılan aramalar arttı. Engelli vatandaşların maddi, manevi ve sosyal sıkıntılarını en aza indirgemek için bazı verilen hak ve ayrıcalıklardan biri de engelli maaşıdır. 2020 yılında Yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara 537, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara 854 lira ödeniyor. Peki, Engelli maaşı zammı 2021 ne kadar oldu? Engelli ocak zammı 2021…

2021 engelli maaşı ne kadar?

%40-69 engelliler için 567 lira 97 kuruştan 609 lira 77 kuruşa, %70 ve üstü engelli için 851 lire 95 kuruştan 914 lira 65 kuruşa çıktı.

Engelli aylığı alma şartları

T.C. vatandaşı olmak

2022 engelli raporuna sahip olunması

%40 ve üzerinde kişinin engeli bulunması

Engelli kişi yükse maaş sahibi ve mülk sahibi ise engelli maaşı alamaz. Maaş alacak kişinin aile geliri asgari ücretin üçte birini geçmemelidir. Reşit olmayan engelliler için başvurular ebeveynleri tarafından yapılır. Ebeveynlerin başvuracağı maaşlar için vesayet belgesi istenir. Alınan rapor güncel olmak zorundadır. Maaşı talep eden kişi en fazla 65 yaşında olabilir.

Engelli maaşı başvurusu

SYDV Müdürlüklerine başvuru yapılabilir. Kişi müdürlüklere gidemeyecek durumda ise vesayetini verdiği kişiler onun adına başvuru yapabilme hakkına sahiptir. Engelli maaşı talep beyanı, Kimlik fotokopisi, Güncel iki adet vesikalık fotoğraf, %40 ve üzeri kişinin engelli olduğuna dair rapor, Gelir testi, muhtaçlık belgesi, İkametgah bilgileri, Vasi varsa vasi kimlik fotokopisi, Mülk ve gelir belgesi ile gelir testi eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmalı.