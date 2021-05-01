En güzel 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurt genelinde evlerde kutlanıyor. Her yıl 1 Mayıs'ta kutlanan işçinin, emekçinin bayramı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda pandemi nedeniyle kutlanamayacak. Büyük kalabalıkların bir araya gelemeyeceği 1 Mayıs'ta binlerce işçi ve çalışan sosyal medya hesapları üzerinden en güzel en yeni 1 Mayıs mesajları ve sözleri ile sosyal medya hesapları üzerinden bu günü kutlayacak. Biz de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayabileceğiniz mesajları sizin için derledik. İşte en güzel 1 Mayıs resimli mesajları, emek ile ilgili sözler, işçi bayramı şiirleri!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun! Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda pandemi nedeniyle evlerde kutlanacak olan 1 Mayıs'ta pek çok kişi günün anlam ve önemini anlatan mesajları araştırıyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı için çoğu kişi sosyal medya hesapları üzerinden yapacakları paylaşımlar öncesinde İşçi Bayramı mesajları ve sözleri araştırıyor. İşçinin, emekçinin ve daynanışmanın günü olan 1 Mayıs'ta en güzel mesajlar ile çevrenizdeki ve tüm emekçilerin gününü mutlaka kutlayın. İşte en güzel 1 Mayıs resimli mesajları, emek ile ilgili sözler, işçi bayramı şiirleri!

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik ve Mücadele Günü kutlu olsun!

İşçiler ve tüm ezilenler olarak birlik ve dayanışma günümüz kutlu olsun

Yaşasın 1 Mayıs işçinin ve emekçinin birlik beraberlik günü!

1 Mayıs’ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs’ımız kutlu olsun.

Bir ürünün mimari onu tasarlayan değildir, bir ürünün gerçek mimari onu ortaya çıkaran işçilerdir.

Kim olursa olsun, patron olsun, işçi olsun yeter ki çalışanın hakkını korumasını bilen olsun. Bayramınız kutlu olsun.

Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun, sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso’su olun.” (Martin Luther King) İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü'nü kutluyorum.

Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. (J. T. Motley)

Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs'ı kutlu olsun…

Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.” Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs'ı kutlu olsun…

1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

Özelde emekçiIerimizin, genelde dünya emekçilerinin birlik mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutluyorum.

En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs’ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli gündür. Bu özel gününüzü kutluyorum.

”Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir.” Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs'ı kutlu olsun...

Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. Sofokles

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün tüm yurtta coşkuyla kutlanmasını diliyorum.

Toprak, onu eliyle işleyenlerindir. Emiliano Zapata

Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs’ımız kutlu olsun.