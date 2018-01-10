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En çok Türkiye'yi tercih ettiler! Tam yüzde 70 arttı

AA |  10 Ocak 2018 Çarşamba - 21:09 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 21:09

Türkiye'nin bu yıl yeniden Alman turistlerin en fazla tercih ettiği ülkeler arasına girdiği bildirildi.


Almanya'nın önde gelen turizm şirketi TUI tarafından yapılan  açıklamada, turizm sezonu başlangıcında Türkiye'de tatil amacıyla yapılan  rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 70 artış yaşandığı ve bu ülkenin bir kez  daha Alman turistlerin gözdesi haline geldiği belirtildi. 
 
Şirketin de buna göre hazırlanarak Mayıs ve Ekim ayları arasında  sadece Antalya'ya yapılacak seferlerde yolcu kapasitesini 100 bin kişi daha  artıracağı ifade edilen açıklamada, Hamburg, Hannover, Frankfurt, Leipzig,  Düsseldorf, Köln, Nürnberg, Münih ve Stuttgart kentlerinden Türkiye'ye daha fazla  sefer düzenleneceği kaydedildi. 
 
Tunus'a gitmeyi planlayan Alman turistlerin oranının yüzde 125, Mısır  için rezervasyon yapan Almanların oranının da yüzde 58 arttığına işaret edilen  açıklamada, Alman turistlerin Uzak Doğu ülkeleri tercihlerinde de Tayland Jamaika ve Maldiv adalarının başı çektiği belirtildi. 
 
 
TUI Almanya Turistik Müdürü Stefan Baumert yaptığı açıklamada,  Almanların gezme arzusunun çok fazla olduğunu ifade ederek, "Gezmek ve başka  ülkeleri tanımak istiyorlar. Bu yaz döneminde de bunu göreceğiz. 2018 yaz dönemi  rezervasyonları daha şimdiden çok iyi gidiyor." şeklinde konuştu. 
 
  

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