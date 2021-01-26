En büyük sorun boşanmada mal paylaşımı! Yılda ortalama 150 bin kişi boşanıyor!

Türkiye'de yılda ortalama 150 bin kişi boşanıyor. Boşanmada karşılaşılan en büyük problem ise mal paylaşımı. Boşanmada çiftler hatta aileler arasında yaşanan sorun ise altınların paylaşımı. Peki, Altınlar erkekte mi kadında mı kalmalı? Boşanmada mal paylaşımı nasıl gerçekleşir? Kanunlar mal paylaşımı konusunda neler söylüyor? İşte Boşanmada mal paylaşımı hakkında bilmeniz gerekenler...

Son yıllarda boşanmalar arttı. Üzerine bir de pandemi eklenince çiftler arasında tartışmalar daha da büyüdü. Evliliklerini sonlandırmak isteyen pek çok kişi soluğu avukatlarda aldı. Türkiye'de yılda yaklaşık 150 bin kişi boşanıyor. Boşanmada çiftler arasında anlaşmazlıktan da öte yaşanan en büyük sorun ise mal paylaşımı. İş mal paylaşımına gelince doğal olarak altınlar devreye giriyor. Altınlar boşanmada da her iki tarafın da en çok tartıştığı konular arasında. Altın konusunda anlaşmazlığa düşen çiftler soluğu yine mahkemede alıyor.

ALTINLAR ERKEKTE Mİ KADINDA MI KALIR?

Hukukçular, düğünde takılan takıların kadına ait olduğunu ancak erkeğe takılan takıların kadına özgü olmaması durumunda erkeğe aittir kararını hatırlatıyor. Takılar erkek ya da kadının üzerine takılmayıp altın kesesinde toplandıysa her iki taraf da iadesini isteyebilir.

Taraflar boşanma aşamasında takıları talep edebilirler. Ya da, boşanma davası sonuçlandıktan sonra takıların iade edilmesi davası açabilirler.

Yargıtay, verdiği son kararda ise, düğünde takılan ziynet eşyalarında kadına özgü kolye, küpe gibi takıların kadına, erkeğe özgü kemer, kol saati gibi takıların da erkeğe verilmesini kararlaştırdı. “Kadına özgü bilezik, küpe gibi takılar kadına, erkeğe özgü kemer saat gibi takılar ise erkeğe kalacak şeklinde Yargıtay'ın hükmü var. Aynı zamanda, kime takıldığı tespit edilemeyen takıyı, paylı mülkiyet sayıp eşler arasında paylaştırıyor.

NİŞAN ATILDIKTAN SONRA TAKILAR NE OLUR?

Nişanda taraflar, verdikleri hediyeleri gere alabilirler. Nişan konusunda dikkat edilmesi gereken nokta nişan sona erdikten sonra bir yıl içerisinde tarafların dava hakkının kullanması.