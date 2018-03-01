Emine Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı Afrika turu kapsamında Senegal'in başkenti Dakar'daki ziyaretine eşlik etti.

Pikine Sosyal Pediatri Enstitüsü'nü ziyaret eden Emine Erdoğan 'ı, burada Senegal First Lady'si Marieme Faye Sall karşıladı.

Emine Erdoğan'a enstitü hakkında yetkililerce bilgilendirme yapılırken, Senegalli yetkililer de Türkiye'ye destekleri için kendisine teşekkürlerini iletti.

Yetersiz beslenen çocuklar ve anneleri için bahçe

TİKA tarafından önemli miktarda sağlık yatırımının yapıldığı enstitüsüde, her yıl binlerce hasta tedavi edilirken, inşa edilen iki katlı binada stajyer tıp öğrencileri, hemşire ve ebeler için hizmet veriliyor.

Enstitü kampüsünde eğitim bloku, muayene bölümü, eczane, yetersiz ve dengesiz beslenme sorunuyla mücadele etmek amacıyla beslenme ve kurtarma eğitim merkezi inşa eden TİKA, eski binaların onarımı yanında 5 bin metrekarelik alanda, yetersiz beslenen çocuklar ve annelerine besin desteği sağlanabilmesini teminen sebze ve meyve bahçesi kurdu.

TİKA ayrıca enstitü bünyesinde yer alan ve 150 çocuğa hizmet veren anaokulunun tadilatı ve tefrişatını da yaptı.

Emine Erdoğan'ın ziyaretine, TİKA Başkanı Serdar Çam'ın yanı sıra bazı bakan eşleri ve milletvekilleri de iştirak etti.