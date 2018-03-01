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Emine Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

AA |  01 Mart 2018 Perşembe - 22:03 | Son Güncelleme : 01 03 2018 - 22:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dakar'da Pikine Sosyal Pediatri Enstitüsü'nü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.


Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı Afrika turu kapsamında  Senegal'in başkenti Dakar'daki ziyaretine eşlik etti.
 
Pikine Sosyal Pediatri Enstitüsü'nü ziyaret eden Emine Erdoğan'ı,  burada Senegal First Lady'si Marieme Faye Sall karşıladı.
 
Emine Erdoğan'a enstitü hakkında yetkililerce bilgilendirme  yapılırken, Senegalli yetkililer de Türkiye'ye destekleri için kendisine  teşekkürlerini iletti.
 
 
Yetersiz beslenen çocuklar ve anneleri için bahçe
 
TİKA tarafından önemli miktarda sağlık yatırımının yapıldığı  enstitüsüde, her yıl binlerce hasta tedavi edilirken, inşa edilen iki katlı  binada stajyer tıp öğrencileri, hemşire ve ebeler için hizmet veriliyor.
 
Enstitü kampüsünde eğitim bloku, muayene bölümü, eczane, yetersiz ve  dengesiz beslenme sorunuyla mücadele etmek amacıyla beslenme ve kurtarma eğitim  merkezi inşa eden TİKA, eski binaların onarımı yanında 5 bin metrekarelik alanda,  yetersiz beslenen çocuklar ve annelerine besin desteği sağlanabilmesini teminen  sebze ve meyve bahçesi kurdu.
 
 
TİKA ayrıca enstitü bünyesinde yer alan ve 150 çocuğa hizmet veren  anaokulunun tadilatı ve tefrişatını da yaptı.
 
Emine Erdoğan'ın ziyaretine, TİKA Başkanı Serdar Çam'ın yanı sıra bazı  bakan eşleri ve milletvekilleri de iştirak etti.

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