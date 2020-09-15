Emet Belediye Başkanı Doğan, corana virüse yakalandı

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın Korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Daha önce test yaptıran ve sonuçlatı negatif çıkan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın, ikinci kez yapılan (Covid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.