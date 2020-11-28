Emekliye zam müjdesi! 405 lira ve...

Milyonlarca emekli merakla bekliyordu. Rakamlar netleşmeye başladı. Kuruşu kuruşuna hesaplandı. Enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak zammı yüzde 6 ya da 6.35 olacak. Maaşlarda 405 liraya varan artış olacak. İşte kasım ve aralık ayına ilişkin enflasyon beklentisi ve olası yeni yıl zamları...

Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin gözü de ocak zammına çevrildi. Temmuz-ekim enflasyonu yüzde 4.62 çıkarken, kasım ve aralık verileri merakla bekleniyor.Peki emekli maaşına yapılacak olan ocak zammı ile birlikte en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Hangi emekli ne kadar alacak? İşte emeklilerin ocak zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...

Enflasyondaki yukarı yönlü seyir Merkez Bankası ’nın hedeflerine de yansımıştı. Bu kapsamda yılsonu enflasyon tahmini yüzde 8.9’dan yüzde 12.1’e yükseltilmişti. Merkez Bankası’nın geçen hafta yayımladığı beklenti anketinde ise yılsonu tahmini yüzde 12.47 oldu. Yine Merkez, 19 Kasım’daki 4.75 puanlık faiz artırımıyla ilgili açıklamasında enflasyonda döviz kuru kaynaklı yükselişe işaret etmişti.

TOPLU SÖZLEŞMEYE EKLENECEK Sonuç olarak enflasyondaki değişen hesaplar, bu verilere bağlı olarak maaşı etkilenen milyonları yakından ilgilendiriyor. SSK ve Bağkur emeklisi temmuz itibarıyla son 6 aylık (ocak-haziran) enflasyona göre yüzde 5.75, memur ve memur emeklisi de yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı. 3 Kasım itibarıyla açıklanan ekim enflasyonu ile son 4 aylık enflasyon kümülatif yüzde 4.61 olmuştu.

YÜZDE 4'Ü GEÇTİĞİ ORANDA Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. İkinci 6 aya ilişkin enflasyon farkı ocakta maaşa yansıtılacak. Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 de toplu sözleşme zammı ödenecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek. Son 4 aylık veriye göre fark yüzde 0.61. Yüzde 12.1’lik tahmine göre yüzde 2.35 farkın oluşması, hatta bu oranın aşılması olası.

EN YÜKSEK 6.780 LİRA

Zam oranı, Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahminine göre yüzde 6, Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik TÜFE tahminine göre yüzde 6.35 olacak.Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş 6 bin 375 lira 37 kuruş. Bu maaş zam oranı yüzde 6 olursa 6 bin 757 lira 89 kuruşa, yüzde 6.35 olursa 6 bin 780 lira 21 kuruşa yükselecek.

Emeklilerin maaşında 404,84 liraya varan artış olacak. İşte tahminlere göre maaş tablosu:

NE KADAR YANSIYACAK?

Enfasyon tahminler doğrultusunda gerçekleşirse memur kesimi yüzde 2.35’lik enfasyon farkıyla toplamda yüzde 5.35 (ocak zammı olan yüzde 3+ enfasyon farkı yüzde 2.35) zam almış olacak. Yıllık enfasyon yüzde 13’e yaklaşırsa bu sefer fark 3.25’e doğru çıkabilecek. Bu durumda da ocak zammı yüzde 6.25’e çıkmış olacak. Bu iki öngörüden ilki gerçekleşirse, en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 3.523 liradan 3.711 liraya, en düşük memur emeklisinin maaşı da 2.814 liradan 2.964 liraya çıkacak. Yüzde 3.25’lik farkın oluşması durumunda en düşük memur maaşı 3.743 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı da 2.989 liraya yükselmiş olacak.

SSK VE BAĞ-KUR'LUNUN HESABI NASIL OLACAK?

SSK ve Bağkur emeklisi temmuz itibarıyla son 6 aylık (ocak-haziran) enfasyona göre yüzde 5.75 zam almıştı. Son 4 aylık enfasyon (temmuz-ekim) yüzde 4.61 oldu. Yıl sonu yeni enfasyon tahmini yüzde 12.1. Bu öngörü gerçekleşirse yüzde 6.35 civarı bir zam gündeme gelecek. 4 aylık enfasyona göre en düşük esnaf maaşı 1.627 liradan 1.702 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.534 liradan 1.604 liraya çıkıyor. Tahminler doğrultusunda yüzde 12’yi aşan enfasyon verileri sonrasında yüzde 7’ye yakın bir zammın maaşlara yansıtılması muhtemel. Emekli esnaf maaşı bu koşullarda en az 1.740 lira olacak. 1.900 lira maaşı olan SSK emeklisinin aylığı ise 130 lira civarında artacak. SSK emekli aylığı en düşük 1.500 lira olarak uygulanıyor.