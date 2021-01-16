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Emekliye zam! Hesaba yatacağı tarih...
Emekli milyonlarca kişi maaşına yapılan zam haberiyle sevinmişti. Milyonlarca emekli arasında zamlı maaşların ne zaman hesaba yatacağı merak konusu oldu. Yeni zamla birlikte 2000 öncesi emekli olan SSK'lıların maaşları 2419 TL oldu. Memur emeklileri ise 2021 yılında 3021 TL alacak. Peki Ocak ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte emekliye 554 TL zam müjdesi ile maaşların yatacağı tarihin detayları.
Emekliler zamlı ödemelerini almaya başlıyor.SSK emeklileri 18-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında yüzde 8.36 zammın yansıtıldığı maaşlarını ve bunun üzerinden hesaplanan yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeyi hesabında görecek.