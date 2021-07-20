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Emekliye promosyon fırsatı! 500 lira, 750 lira hesaba yatıyor...
Emekli milyonları kapsıyor. Bu yılda emeklinin hesabına yatıyor. Promosyon uygulaması devam ediyor. 1500 lira aylık alan emekliler 500 lira, 2500 lira aylık alan emekliler de 750 lira promosyon alıyor. Promosyon ödemesi 3 yıllık olarak yapılıyor. Bunun yanında Türkiye'de ayda yaklaşık 100 bin kişi emekli oluyor. Emeklilik tarihi; sigorta girişi, askerlik, doğum gibi borçlanmalar, prim ödeme günlerine göre değişiklik gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu erken emeklilik hakkından yaşlılık aylığına kadar emeklilikle ilgili cevabı merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte emeklilik ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Emeklilik ile ilgili son dakika açıklaması! Sosyal Güvenlik Kurumu arken emeklilik hakkından yaşlılık aylığına kadar emeklilikle ilgili cevabı merak edilen sorulara yanıt verdi. Engelli çocuğu olana erken emeklilik fırsatı sunulurken, sonradan yaş düzeltmek emekliliği öne çekmiyor. Emekliye promosyon uygulaması bu yıl da sürüyor, 1500 lira aylık alan 500 lira, 2500 lira aylık alan da 750 lira promosyon alacak.