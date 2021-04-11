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Emekliye müjde! Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı açıkladı!

11 Nisan 2021 Pazar - 15:18 | Son Güncelleme : 11 04 2021 - 15:18

Milyonlar bekliyordu ve belli oldu. Emekliye müjde... Ramazan ayına kısa bir süre kala emeklinin gözü bayram ikramiyelerine çevrilmişti. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Emeklinin bayram ikramiyesinin ödeme tarihini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikramiyenin enflasyon oranında artırılacağının da müjdesini verdi. Peki, Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...


Ramazan'a kısa bir süre kala emeklinin gözü Ramazan Bayramı ikramiyesindeydi. Beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Emekliye ödenecek bayram ikramiyesinin ödeme tarihi ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi verdi. Peki, Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...
 
 
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyesinin mayıs ayının ilk haftasında hesaplara yatacağını belirtti. Ayrıca Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili de müjdeyi veren Erdoğan, temmuz ayının ortasında da Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatırılacağını söyledi.
 
RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
 
Bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı’nda bin TL ve Kurban Bayramı’nda bin TL olmak üzere toplamda 2 bin TL ödeme yapılıyordu.
 
Bu yıl da aynı uygulamaya gidilmesi halinde emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında biner TL ödeme alacaklar.
 
İŞTE ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
 
"Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz."

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