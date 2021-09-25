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Emekliye iki maaş birden! Ayda 1000 lira...
Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşa ikinci maaş müjdesi. Emeklilikte alınacak maaş sayısını ikiye çıkarmak mümkün. Üstelik ikinci emeklilik sisteminde ise 10 yıl ve 56 yaş yetiyor. Aylık 100 lira veya 1000 lira ödeyerek 56 yaşında ikinci emekli maaşına hak kazanabilirsiniz. Peki Bireysel Emeklilik Sistemi'nin şartları nelerdir? BES'ten kimler faydalanıyor? Çift maaş almak için ne yapmak gerekir? İşte emeklilerin ve emekli olmak isteyenlerin merak ettiği tüm detaylar...