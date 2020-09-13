Emekliye en az 2 bin 324 lira teklifi! 650 bin emeklinin gelirinde artış yaşandı! Yeni dönemde emekli maaşı an az ne kadar olacak?

En düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı ne kadar olacak? sorusu emeklilerin gündeminden düşmüyor. 2020 yılında en düşük emekli maaşı bin 500 liraya çıkarılmıştı, yeni dönemle emekliler maaşlarında artış yapılmasını istiyor ve ne kadar artış yaşanacağını sorguluyor.

Emekliler emekli maaşlarına gelecek dönem ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. En düşük emekli aylığı 2019’da bin, bu yıl bin 500 liraya çıkarıldı. Türkiye Emekliler Derneği’nin teklifi ise emekli maaşlarına her yıl asgari ücretle eşitlenmesi. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merak ettikleri…

EMEKLİYE EN AZ 2 BİN 324 TL TEKLİF

Ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi, bu yılın Nisan ayından itibaren bin 500 liraya yükseltildi. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında yapılan bu düzenleme ile 650 bin emeklinin gelirinde artış yaşandı. Emekli promosyonları, corona virüs kapsamında alınan ekonomik destek paketleriyle emekli aylıklarında iyileştirmeler zaman zaman oluyor.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), SSK ve Bağ- Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının, net 2 bin 324 lira olan asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebini yeniden gündeme taşıdı. Talep hayata geçerse, çok sayıda emeklinde artış olacak. Düzenlemeyle emeklilerden vefat etmiş olanların yakınları da hak sahibi olacak. Ancak konu resmi olarak değerlendirmeye alınmadı.

EN DÜŞÜKL EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2021?

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak. Dolayısıyla en düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek.

MEMURLARIN AİLE YARDIMI DA AYNI ORANDA ARTACAK

Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya,

Çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya,

6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak.

TÜFE TAHMİNİ YÜZDE 10.82

Ekonomi uzmanlarının Ağustos ayı beklenti anketinde cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 10.82 çıktı. Bu tahmin gerçekleşmesi durumunda, Ocak ayında 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon kadar zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları da yüzde 4.79 yükselecek.