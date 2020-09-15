Emekliye 2 bin 550 lira! Ve belli oldu 3 yıl...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Ücret 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor. Emekli promosyonları ile ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. Emekliler 3 yıllık taahhüt süresi dolması durumunda istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon ödemesi alabiliyor. Özel bankalar emekli maaşını kendi bankasına getirenlere daha fazla promosyon tutarı da verebiliyor. Bazı özel bankalar koşullar sağlanırsa 2.550 lira promosyon ödemesi yapıyor. Peki hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon tutarı nasıl yükseltilir? İşte tüm detaylar...

Milyonlarca emekli, dul ve yetimi yakından ilgilendiren banka promosyonlarında yarış gittikçe kızışıyor. Emekli maaşlarının yattığı bankalar ilk kez Mart 2017’de, emeklilere promosyon ödemeye başladı.

Buna göre; maaşı 1.000 liranın altında olanlara 300 lira, 1.000-2.000 lira arası olanlara 375 lira, 2.000 lira üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödendi.

3 yıllık bu sözleşmenin süresi Mart 2020’de dolunca SGK ve kamu bankaları, promosyon tutarları için yeni bir anlaşmaya vardı. Buna göre; maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilerimize 500 lira, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 lira, 2.500 lira üstü olanlara da 750 TL tutarında promosyon ödeniyor.

ÖZEL BANKALAR DAHA FAZLA PROMOSYON VEREBİLİYOR

Bir başka deyişle artış yüzde 66 oldu. Bunlar taban tutarlar. Özel bankalar isterse, emekli maaşını kendi bankasına getirenlere, belirlenenden daha fazla promosyon tutarı verebiliyor. Örneğin bazı özel bankalar belirli koşulları sağlayanlara 2.550 lira promosyon veriyor.

EMEKLİLER PROMOSYON İÇİN İSTEDİĞİ AN BAŞKA BANKAYA GEÇEBİLİR

3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ve yeni emekli olanlar istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon ödemesi alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirim yapması yeterli. Hemen hesap açılıyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Buna karşılık yeni geçtiği bankadan da kampanyalı daha yüksek promosyonu peşin alıyor. Promosyon için emeklilerin yazılı olarak “3 yıl maaşımı sizden alacağım” taahhüdü vermesi yeterli oluyor.

EMEKLİLERE PROMOSYON TUTARI NASIL YÜKSELTİLİYOR?

Daha yüksek promosyon sunan bankaların ek şart arayıp aramadığı bu durumda araştırılmalı. Ek ürün koşulu aramaksızın 1.000-1.200 lira ödeme yapanlar olduğu gibi, belirli koşullara uyanlara 2 bin 550 liraya varan promosyon verenler de var. Bu koşulları karşılayıp karşılamayacağınızı mutlaka değerlendirin.

BANKALAR NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

AKBANK: Maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500- 2.500 TL arasında maaş alan emekliler 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler 750 TL promosyon alabilecek.

GARANTİ BBVA: 1.500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 800 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 TL nakit promosyon ödemesi yapacak.

ING BANK: Maaşı aylık 1.500 TL’ye kadar ise 500 TL, 1.500-2.500 TL arası ise 625 TL, 2.500 TL ve üzeri ise 750 TL nakit promosyon ödemesi veriyor. Ancak ek kampanyalarla 2.550 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuyor.

DENİZBANK: Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL ödeme yapıyor.

FİBABANKA: Maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında maaş alan emekliler 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler 750 TL promosyon alabilecek.

İŞ BANKASI: 1.500 TL’den düşük maaşlar için 750 TL, 1.500-2.500 TL arası maaşlar için 875 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 1.000 TL promosyon veriyor.

ŞEKERBANK: 375 ila 450 TL arasında ödeme yapıyor. Ancak iki otomatik ödeme talimatı verildiğinde 150 TL, müşteri yönlendirenlere de her yeni emekli için 150 TL olmak üzere toplam 1.500 TL veriyor. Böylece toplamda 2.100 TL’ye kadar promosyon verilebiliyor.

YAPI KREDİ: Bir aylık net gelir 1.500 TL’ye kadarsa 500 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 625 TL, 2.500 TL’nin üzerindeyse 750 TL nakit promosyon ödüyor.

QNB FİNANSBANK: Maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emekliler 850 TL, 1.500- 2.500 TL arasında maaş alan emekliler 1.100 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler 1.300 TL promosyon alabilecek. : Maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emekliler 850 TL, 1.500- 2.500 TL arasında maaş alan emekliler 1.100 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler 1.300 TL promosyon alabilecek.

TEB: Maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500- 2.500 TL arasında maaş alan emekliler 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler 750 TL promosyon alabilecek. Posta