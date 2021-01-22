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Emeklilik yaşı ile ilgili flaş düzenleme! Değişiyor Meclis'e sunuldu...

AA |  22 Ocak 2021 Cuma - 17:23 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 17:23

On binlerce kişi ilgilendiren düzenleme Meclis'e sunuldu. AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan kanun taslağında uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 olacak. Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elvermesi halinde uzman erbaşlar 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılacak. Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç askeri kantinlerin elektrik, su, yakacak giderleri genel bütçeden karşılanacak. Dış kaynaktan temin edilen subaylardan ve astsubaylardan deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanlar veya bu şartları kaybedenlerin ilişikleri kesilecek.

Komando branşında istihdam edilen uzman erbaşlardan 40 yaşını dolduranlar istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun kadro görev yerlerine atanacak. Atama işlemi 40 yaşını doldurdukları yıl içerisinde tamamlanacak.


Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin  tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük  haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM  Başkanlığına sunuldu.    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasını  taşıyor. Teklife göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören  misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme  yapılacak. Bakaya ve yoklama kaçağı suçlarında özür olarak kabul edilen durumlar,  kanunda belirtilen mazeretlerle sınırlı tutulacak.Tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde yararlanılması  amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 yaş olacak.
 
Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli  olması halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya  alınabilecek. Teklif ayrıca, uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerinde zor koşullarda  görev yapmasına rağmen sadece emeklilik  hakkını elde edinceye kadar kısa  süreliğine devlet memuru olarak görev yapan uzman erbaşların da emsallerinin  aldığı emekli aylığını almalarını amaçlıyor. Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç  olmak  üzere askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri, genel bütçeden  karşılanacak.Dış  kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev  yapmak üzere temin edilen subaylardan, verilen eğitimi tamamlamadan önce temin  aşamasında aranan sağlık  ve benzeri şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar  ile bu şartları kaybedenlerin ilişikleri kesilecek.Subaylara yönelik yapılan düzenlemelerle uyumlu şekilde, dış kaynaktan  temin edilen astsubaylardan da deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını  taşımadığı anlaşılanların veya bu şartları kaybedenlerin; dış kaynaktan doğrudan  Özel  Kuvvetler  Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen  astsubayların da verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık  ve benzeri şartları taşımadıklarının sonradan anlaşılması halinde ilişikleri  kesilecek.Hukuk sınıfı subaylar, arabuluculuk komisyonlarında görev yapabilecek.  Dış kaynaktan alınan hukuk sınıfı subay adayları, diğer sınıflardaki subay  adayları gibi temel askerlik eğitiminin ardından subaylığa nasbedilebilecek. Teklif, nezdinde bulundukları kıta komutanı veya kurum amirlerinin  hukuk sınıfı subayların disiplin amiri olmaları amaçlanıyor.
 
EK DERS ÜCRETİ ÖDENECEK
 
Aynı kanunda, sağlık hizmetleri tazminatı ödenmesinin personele ek  fayda sağlaması yerine hak kaybına sebep olması nedeniyle değişikliğe gidiliyor.  Buna göre, sağlık astsubayları hariç sağlık hizmetleri tazminatından yararlanan  personele, Bazı Askeri Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanun, Milli  Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlar  ile Asker Hastanelerinde Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ve  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili madde hükümlerine göre ek ödeme  yapılmayacak.
 
 Sağlık Bakanlığınca talep edilmesi halinde 6756 Sayılı Olağanüstü Hal  Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin  Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, Sağlık Bakanlığına ve  Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilen kurumlarla şehit aileleri, gaziler,  TSK personeli ve aileleri ile sınır ötesi ve teröristle mücadele harekatına  öncelikle sağlık hizmeti desteği sağlayan Sağlık Bakanlığı teşkillerinde TSK'da  yedek subay olarak görevli sağlık sınıfı personel görevlendirilebilecek.
 
 Düzenlemeye göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonuna kadar Milli  Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan  yükseköğretim kurumlarında sınıf okulu,  sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıkları, özel ihtisas okulları, KBRN okulu,   istihbarat ve dil okulu, harita yüksek teknik okulu, Terörizmle Mücadele  Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı, birlik içi eğitim  merkezleri ile meslek içi  eğitim ve kurslarda ve benzerlerinde ders vermek üzere görevlendirilen emekli  subay ve astsubaylarla devlet memurları, kamu kurum ve kuruluşlarından emekli  olup çalışma alanında tanınırlığı ve yetkinliği olanlar ile emekli öğretim  elemanları ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı yüksek öğretim kurumlarına  görevlendirilen öğretim elemanları hariç diğer yükseköğretim kurumlarından  görevlendirilen öğretim elemanlarına, Yükseköğretim Personel Kanunu'nda  belirlenen tutarın üç katını geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek. Bu kapsamda ders vermek üzere görevlendirilecek personel sayısı  1000'i, ödenecek ek ders ücreti haftada 20 saati  geçemeyecek.Teklifle, 1993-2007 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında  astsubaylıktan subaylığa geçen ve deniz  piyade/deniz istihkam olarak  sınıflandırılan personelin teğmenliğe nasıpları, mezun oldukları yıldan önceki  yılın 30 Ağustos tarihine götürülürken, güverte/makine/ikmal olarak  sınıflandırılan personelin teğmenliğe nasıplarının geriye değil ileriye   götürülmesi sonucu söz konu personelin deniz piyade ve deniz istihkamı olarak  sınıflandırılan emsallerine kıyasla bir yıl kıdemsiz olmalarına ilişkin  mağduriyetin önüne geçilecek.
Buna göre, 1993 yılı dahil olmak üzere 1993-2007 yılları  arasında,  astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçenlerin nasıpları, astsubaylıktan muvazzaf   subaylığa nasbedilme sınavlarını kazandıkları takvim yılının 30 Ağustos tarihine  götürülecek. Ancak,  nasıpları lehlerine düzeltilenlere bu işlemlerden dolayı  geriye doğru maaş, maaş farkı ve benzeri herhangi  bir ödeme  yapılmayacak. Bu  maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malullük veya vazife  malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de bu hükümler uygulanacak.
 
Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği kurulacak
 
Kanun teklifiyle, "Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp  Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler  Dernekleri Hakkında  Kanun"un adı, emekli  uzman  erbaşlar  tarafından  kurulacak  derneğin kanun  kapsamına alınması için "Türkiye  Emekli  Subaylar,  Emekli   Astsubaylar,   Emekli Uzman Erbaşlar,  Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip  Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun" olarak değiştiriliyor ve kanunun amaç ve  kapsam maddelerinde uyum düzenlemesine gidiliyor.  Kanundaki "muharip gazi" ve "malul gazi" tanımlarına, İçişleri  Bakanlığına bağlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıkları mensupları  eklenerek, üyeliklerinin devamı ve bundan sonraki süreçte bu personele üye olma  imkanı sağlanıyor. Bu kapsamda kanunun amaç ve kapsam maddeleri de  uyumlaştırılıyor. Bu kanuna göre kurulacak Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği'nin  kurucuları arasında, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik  Komutanlığından emeklilik, maluliyet ve sağlık nedeniyle ve sözleşmeleri  yenilenmeyerek ayrılan uzman erbaşlardan en az 10 yıl görev yapmış olanlar yer  alabilecek. Kanuna göre kurulacak dernek tüzükleri ilgili mülki amire verilecek.  Mülki amir, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarının görüşünü alarak tüzüğü  inceleyecek. Bu kanuna ve Dernekler Kanunu'na aykırılık ve noksanlık bulunmaması  halinde dernek, Dernekler Kütüğüne kaydedilecek ve kayıt tarihinde tüzel kişilik  kazanacak.  Türkiye  Emekli  Uzman  Erbaşlar  Derneğine, derneği kurma hakkına  sahip olanlar, eşleri ile dul ve yetimleri üye olabilecek. Söz konusu kanuna tabi olacak dernekleri, TSK, Jandarma Genel  Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından emeklilik hakkı kazanmadan istifa  edenler (savaşanlar hariç ve TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik  Komutanlığından emeklilik, maluliyet ve sağlık nedeniyle ve sözleşmeleri  yenilenmeyerek ayrılan uzman erbaşlardan en az 10 yıl görev yapmış olanların  hakları saklı kalmak üzere), mahkeme kararı ile çıkarılanlar, disiplinsizlik veya  ahlaki nedenlerle ayırma işlemine tabi tutulanlar, sözleşmeleri feshedilenler ile  kamu görevinden çıkarılanlar kuramayacak ve bu derneklere üye olamayacak.  Kanun teklifiyle yeni kurulacak derneğin oluşumu için geçiş  düzenlemesi de hüküm altına alınıyor.
 
 
Seferberlik ve Savaş  Hali Kanunu'nda yapılan değişiklikle  "Genelkurmay Başkanının" ibaresi "Milli Savunma Bakanının" şeklinde  değiştirilerek, Milli Savunma Bakanının görev, yetki ve sorumlulukları yeniden  düzenleniyor. Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu'na eklenen yeni madde ile Genelkurmay  Başkanının seferberlik ve savaş  halindeki görev, yetki ve sorumlulukları, "Türk  Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıklarını yapmak. Yapılan  hazırlıkların Cumhurbaşkanının oluruyla tatbikatlarda denenmesini  sağlamak." olarak belirleniyor.  Teklifle, Uzman Erbaş Kanunu'nda yapılan değişiklikle uzman erbaşların  emeklilik yaş haddinin Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu gereği 55 yaş  olarak belirlenmesi dikkate alınarak uzman erbaşların  sözleşme sürelerinin yaş  haddine kadar uzatılabilmesi, uzman erbaşların yaş haddini doldurdukları  yılın  ağustos ayı içinde emekliye sevk edilmeleri düzenleniyor.
 Uzman erbaşlar, seferin  gereği  olarak  lüzum görüldüğü takdirde  Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenlenen yaş  sınırına kadar sağlık durumlarının elverişli olması halinde en gençlerinden  başlanarak orduya alınabilecekler.  Olağanüstü hal veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hallerde  ihtiyaç duyulanların sözleşme süreleri, talebe bakılmaksızın, ilgisine göre  Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik   Komutanının onayını  müteakip Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda belirtilen  yaş hadlerine  kadar birer yıl süreyle  uzatılabilecek.
 
40 YAŞI TAMAMLAYAN ATANACAK
 
Teklife göre, Uzman Erbaş Kanunu'nda yapılan değişiklikle, komando   branşında  istihdam edilen uzman  erbaşlardan 40 yaşını dolduranlar istihdam  edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun kadro görev  yerlerine   atanacak. Atama işlemi 40 yaşını doldurdukları yıl içerisinde tamamlanacak.  Bunlardan; istihdam   edildikleri branşta göreve devam etmek isteyenlerden uygun  görülenlerin, sağlık durumlarının  elverişli olduğunu her iki yılda bir  alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelemeleri halinde  aynı branşta göreve  devam ettirilecek.  Uzman Erbaş Kanunu'na eklenen geçici madde ile devlet memuru olarak  istihdam edildikten sonra  emekli  olan veya halen devlet memuru olarak  çalışanların hak kaybının önlenmesi maksadıyla düzenleme yapılıyor.  Bu kapsamda, devlet memuru olurken derece ve kademeleri Devlet  Memurları Kanuna göre yeniden düzenlemiş olanların bu işlemlerinin  iptal  edilerek uzman erbaşlıkta geçen süre ile devlet memurluğunda geçen sürenin  toplamının Uzman Erbaş Kanunu kapsamında  değerlendirilmesi  ve  buna göre  derece, kademe, gösterge  ve ek  göstergelerinin yeniden düzenlenmesi, eğitim ve  öğrenim veya sicil yoluyla intibaklarının yapılması, böylece doğrudan uzman erbaş  statüsünden emekli olanlar ile devlet memuru olarak istihdam edildikten sonra  emekli olanların emekli aylıkları arasındaki farkın ortadan kaldırılması  amaçlanıyor.
 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda yapılan değişiklikle devlet hizmet  yükümlülüğü kapsamında Türk   Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı  ile Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarına atanan sivil tabipler harekat,  salgınla mücadele ve benzeri ihtiyaçlar kapsamında yurt içi ve yurt dışında iki  aya kadar resen görevlendirilebilecek. Bu süre olağanüstü durumlarda Sağlık  Bakanı tarafından üç katına kadar uzatılabilecek.  Milli Savunma  Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı kadrolarına  atananlar, sağlık hizmeti vermek üzere süre sınırlamasına tabi olmadan birliğinin  atamalı olduğu yer dışında icra edilecek yurt içi veya yurt dışı eğitim, atış,  spor, tatbikat ve harekat faaliyetlerine görevlendirilebilecek. Kesintisiz 30 gün  ve daha fazla olacak şekilde yurt içi ve yurt dışında icra edilen harekat  kapsamında birliklerin; tertiplendiği, harekat için hazırlık yaptığı, harekatın  icrasına başladığı ve harekatı bilfiil icra ettiği, harekatın muharebe hizmet  desteği için gerekli askeri unsurların tertiplendiği veya harekat muharebe hizmet  desteğinin sağlandığı Milli  Savunma Bakanlığı, İçişleri  Bakanlığı, Genelkurmay  Başkanlığı veya  kuvvet  komutanlıkları,  Jandarma  Genel Komutanlığı ve Sahil  Güvenlik Komutanlığınca belirlenen yerlerde görev yapan personelin devlet hizmeti  yükümlülüğü süresinin hesaplanmasında buralarda geçirilen fiili sürelerin 1,5  katı alınacak.   Teklife göre astsubay meslek yüksek okullarında görevlendirilecek  yabancı uyruklu öğretim elemanları; Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün  talebi ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünün ihtiyaç göstermesi üzerine,  Milli Savunma Bakanı onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılacaklar.
 
5 AY SONRA SİLAH
 
 Teklife göre, uzman erbaşlıktaki hizmet süresinin ilk beş ayını  tamamlamış olan uzman erbaşlara bir adet yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir  kutu mermi verilecek. Devre kaybeden askeri öğrenciler ile Jandarma ve Sahil Güvenlik  Akademisi öğrencileri, devre kaybettikleri süre için genel sağlık sigortası  kapsamına alınabilecek. Bu kişilerin genel sağlık sigortası bildirimleri,  ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak.
Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bağlılarında görevli  yükümlü erbaş ve erler ile yurt içi ve yurt dışındaki harekatlarda görevli uzman  erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler için mesleki yeterlilik belgesi şartı  aranmayacak.
 Teklifle, askerlik yükümlülüğünü yerine getirdikleri görevden daha  uzun süre sözleşmeli olarak başka bir görevi yerine getiren sözleşmeli  personelin, sefer görev emirlerinde daha tecrübeli ve bilgili olduğu sözleşme  süresindeki görevinin esas alınması amaçlanıyor. Buna göre, sefer görev emirleri,  öncelikle sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapılan sınıf, branş,  ihtisas ve  rütbe esasları dikkate alınarak çıkarılacak.
 
Dövizle askerliğe kur farkı düzenlemesi
 
TBMM üyelerinin milletvekili sıfatını taşıdıkları süre boyunca  taşıdıkları temsil yükümlülüklerinin, askerlik hizmeti yükümlülüğü ile  bölünmemesi amacıyla milletvekillerinin askerlik yükümlülükleri, üyelik  sıfatlarının sona erdiği tarihe kadar ertelenecek. Dövizle askerlik hizmeti için başvuranların ödeyecekleri bedelin, kur  farkından dolayı olumsuz etkilenmesinin engellenmesi amacıyla, yurt dışında  yaşayan vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca döviz miktarının  yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı kadar  konvertibl yabancı ülke parasını başvuru tarihinde peşin ödeyecek.
 
Uyum düzenlemesi
 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında  yapılan değişiklikler ve Genelkurmay Başkanlığının  Milli Savunma Bakanına  bağlanması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine ilişkin mevzuatta uyum düzenlemesi  yapılıyor. Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarınca faaliyette bulunan  amatör askeri spor kulüplerinin kurulması için Milli Savunma Bakanlığının  müsaadesi ile ilgili makamlara müracaat edilecek.Garnizon komutanlığı görevinin hangi kıta komutanı veya kurum amiri  tarafından yapılacağı, Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenecek. Milli Savunma Bakanlığının izni ile orduevi ve bağlısı şubeler, askeri  gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri; özel, yerel veya kış eğitim  merkezleri; ihtiyaç görülen yerlerde, rehabilitasyon merkezleri kurulabilecek; gazi uyum evleri ve refakatçi misafirhaneleri ile kreş, gündüz bakımevleri ve  özel bakım merkezleri açılıp işletilebilecek.Barışta olağanüstü hallerde, Milli Savunma Bakanının emri ile önemli  kişiler veya görev ve hizmetler için hava ulaştırma araçları tahsis edilebilecek. Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında özel nitelikli olarak gösterilen  görev yerlerine atanan sivil memurlar, Milli Savunma Bakanlığı sosyal  tesislerinden görevlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade  edecek.
 
Subay hizmet kadroları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit  edilecek
 
 Her yıl 30 Ağustos tarihinden sonra uygulanacak subay hizmet  kadroları; rütbe, sınıf, varsa branşı belirtilerek Milli Savunma Bakanlığı  tarafından hizmet ihtiyacına göre tespit edilecek. Fiili hizmet süresi uzatılacak albay miktarının, Milli  Savunma   Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri insan gücü planında belirlenmiş  yıllık subay yetiştirme miktarının yüzde 3'ünün altında olması halinde bu orana  kadar artırılabilecek. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ait astsubay  kadroları, her yıl 30 Ağustos tarihine kadar sınıfı belirtilerek Milli Savunma  Bakanlığınca tespit edilecek. Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda gerekli uzmanlık  dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için general ve  amirallere ve düzenleme kapsamına giren diğer personele Milli Savunma  Bakanlığınca, özlük hakları saklı kalmak şartıyla öğrenim süresi kadar veya  eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate  alınarak ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin verilebilecek. Diğer devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından Türk Silahlı  Kuvvetlerine mensup kişilere tevcih edilen madalya ve nişanlar ile bunlara ait  rozet ve minyatürler, Milli Savunma Bakanlığınca tasvip ve tescil edildikten  sonra yönetmelikte belirlenecek esaslara göre takılabilecek.Verilen madalyalar, beratlarına dayanılarak Milli Savunma Bakanlığınca  tescil edilerek numaralanacak.  İtibari rütbe, yurt dışı sürekli göreve atananlara Milli Savunma  Bakanlığı, yurt dışı geçici görevle görevlendirilenlere ilgili kuvvet  komutanlıkları tarafından verilebilecek.    Türk Silahlı Kuvvetlerinde seferberlik işlemleriyle ilgili kadro ve  teşkilatlanma, Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek. Belirlenen bu  kadro ve teşkilat Milli Savunma Bakanlığınca onaylanacak.  Barış döneminde seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara  ilişkin Cumhurbaşkanının görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer alan  maddelerden bazılarının içerikleri şöyle değiştirecek: "Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmaların gerektirdiği  hallerde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı  silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına, Milli Savunma Bakanının görüşlerini  de dikkate alarak karar vermek. Seferberlik ve savaş halinin henüz ilan edilmemiş olduğu ancak  savaşı gerektirebilecek bir durumun baş gösterdiği gerginlik ve buhran  dönemlerinde, ihtiyaç duyulacak araç, mal ve hizmetlere ilişkin kamu kurum ve  kuruluşlarına ait imkanların Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine Milli  Savunma Bakanlığı koordinesinde Türk Silahlı Kuvvetleri harekat kontrolüne  verilmesini sağlamak." Teklifle, Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli  Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, sözleşme süreleri;  seferberlik, savaş veya silahlı çatışmayı gerektirecek hal ile savaş hallerinde  kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı'nın  göstereceği lüzum üzerine, durumun devamı müddetince ilgisine göre Milli Savunma  Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığının onayı ile talebe bakılmaksızın  uzatılabilecek.
 
 

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