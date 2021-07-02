Emeklilik müjdesi! Flaş detay, 10 yıl çalışanlar....

Emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiriyor. 10 yıl çalışıp emekli olmak mümkün. Detaylar belli oldu. Tüm kamu çalışanlarını ilgilendiriyor. En az 10 yıl çalışma süresini dolduran memurlar kalan zamanı isteğe bağlı tamamlayıp yaş şartıyla emekli olabiliyor. Bunun için ayrıca çalışmalarına gerek yok.

