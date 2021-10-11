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Emeklilik müjdesi! Dilekçe verene maaş bağlanıyor

Emeklilik müjdesi! Dilekçe verene maaş bağlanıyor Emekli olmak isteyen yüz binleri ilgilendiriyor. Emeklilik için son fırsat! Başvuru tarihi 1 Kasım'da bitiyor. Bağkur prim borcunu ödeyemediği için daha önce sigortalılık süresi dondurulanlar, yapılandırma yasası kapsamında daha az para yatırarak sigortalılık dönemini canlandırabiliyor. Bu imkandan 1 Kasım'a kadar yararlanan vatandaşlara hemen emekli maaşı bağlanıyor. İşte tüm detaylar... 
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