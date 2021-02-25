Emeklilik ile ilgili flaş eş detayı! Yüzde 50

Emeklilik ile ilgili önemli detay! Emekli eşlerle ilgili flaş açıklama! Emekli eşi ölen kadının çift emekli maaşı alması mümkün mü? Emekli eşe dul aylığı bağlanır mı? İşte emeklilik ile ilgili merak edilen detaylar...

Posta gazetesesi yazarı Ekrem Sarısu emeklilik ile ilgili okurlarından gelen sorulara yanıt verdi. Sarısu Emekli eşlerden biri vefat edince diğerine aylık bağlanır mı? sorusuna cevap vererek, "SSK emeklisi eşlerden biri vefat ettiğinde, hayatta kalan eşe talep etmesi halinde vefat eden eşinden ölüm aylığı (dul aylığı) bağlanır. Ancak kendisi emekli olduğundan aylık bağlama oranı yüzde 50’dir." diye yazdı.

Sarısu'nun ilgili yazısı şu şekilde:

Emekli eşlerden biri vefat edince diğerine aylık bağlanır mı?

Soru: SGK ’dan emeklikte yaşa takılan bir bayanım. Yaşım dolduğunda emekli aylığına bağlanacağım. Eşim de SGK’dan emekli. İleride eşim vefat ettiğinde hem kendi aylığımı hem de eşimin emekli aylığını alabilir miyim? S. ESKİCİ

Cevap: SSK emeklisi eşlerden biri vefat ettiğinde, hayatta kalan eşe talep etmesi halinde vefat eden eşinden ölüm aylığı (dul aylığı) bağlanır. Ancak kendisi emekli olduğundan aylık bağlama oranı yüzde 50’dir.

ÖDENEN PRİMLER GERİ ALINABİLİR Mİ?

Soru: 1954 doğumlu annemin 1992’de Bağkur girişi var. 2003 Ekim ayına kadar eksiksiz olarak prim ödedi. Yanlış hatırlamıyorsam 10 yıl 10 ay prim ödemesi var. İlgili kuruma gittiğimizde ‘emekli olması için 4.5 yıl daha SGK’lı çalışması gerekiyor’ cevabı aldık. Sanırım 15 yılı doldurması için. Bu eksik günü borçlanabilir mi? Emeklilik imkanı yoksa Bağkur prim iadesini talep edebilir miyiz? Edersek yaklaşık rakam ne olur? Ali FATİH

Cevap: Anneniz Bağkur’da yaş haddinden emekli olmak için 15 tam yıl (5400 gün) prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabi. Aranan yaşı doldurduğundan isteğe bağlı olarak Bağkur’a 4 yıl 2 ay daha prim ödeyerek primini 15 tam yıla tamamlayacağı tarihte emekli olabilir. Anneniz gibi emeklilik için aranan yaşı doldurduğu halde, emekli olacak kadar primi olmayanlardan talep edenlere ödedikleri prim ‘yaşlılık toptan ödemesi’ adı altında iade edilmektedir. Anneniz talep etmesi halinde, ödediği primleri geri alabilir. Ancak ödenen primlere 1 Ekim 2008’e kadar faiz vb. bir fark tahakkuk ettirilmediğinden alacağı prim iadesi tutarı çok az olur. Annenizin prim ödediği dönemde primler; 24 basamaklı gelir tablo üzerinden ödenmekteydi. Alacağı prim tutarı, üstünden prim ödediği gelir tablosundaki basamak ve göstergesine göre değişir.

YA 1500 GÜN DAHA PRİM ÖDEYECEK YA DA MART 2025’İ BEKLEYECEK

SORU: 2 Aralık 1960 doğumlu eşimin ilk SSK başlangıç tarihi 10 Mart 2000. Toplam 5500 gün prim ödemesi var. Eşim hangi yolu izleyerek yaş haddinden emekli olabilir? Akın YALÇIN

CEVAP: Eşiniz iki şekilde emekli olabilir. 1)7000 gün prim ve 58 yaş şartlarına tabi olarak. Aranan yaşı doldurduğu için bu seçenekte 1500 gün daha prim ödeyip toplam primini 7000 güne tamamlayacağı tarihte emekli olabilir. 2)25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olarak. Prim ve yaş şartını sağladığından bundan sonra prim ödemese de 25 yıllık sigortalılık süresini dolduracağı 10 Mart 2025’te emekli olabilir.

19 EKİM 2024’TE EMEKLİSİNİZ

Soru: 19 Ekim 1968 doğumluyum. 1988’de askere gidip 18 ay askerlik yaptım. Bağkur girişim 21 Ocak 1998. Hiç borcum yok. Acaba ne zaman emekli olabilirim? Yılmaz SOYLU

Cevap: Askerliğinizin 8 ayını borçlanmanız halinde, emekli olmak için; 25 tam yıl (9000 gün) prim ödeme ve 56 yaş şartlarına tabi olursunuz. Borçlanmadan sonra prim ödemenizi ara vermeden 21 Mayıs 2022’ye kadar devam ettirerek toplam priminizi 9000 güne tamamlamanız şartıyla, 56 yaşınızı dolduracağınız 19 Ekim 2024’te emekli olabilirsiniz.