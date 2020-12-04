Emeklilik için tarihi şans! 1 Ocak'a kadar...

Emekli olmak isteyenlerin şans ayağına kadar geldi. Sosyal güvenlik sisteminde, hizmet borçlanmaları kişilerin prim gün sayılarını artırırken, bazı durumlarda ilk kez sigortalı olunan tarihi geri çekiyor. Bu sayede kişilerin prim gün sayısı artarken, daha erken emekliliğin yolu açılıyor. Prim borcu olan Bağkur’lu, çalışan anneler, askerlik görevini yapmış olan sigortalılar, gurbetçiler... Milyonlarca vatandaşın borçlanarak eksik primlerini kapatma fırsatları var. Ortaya çıkacak zam oranı, emekliliğine sayılı günler kalanların eğer borçlanma yapacaksa maliyetlerini de artıracak. O nedenle aralık sonuna kadar borçlanma yapmak, 2021’de veya daha sonraki yıllarda borçlanmaktan daha avantajlı. Cepte kalacak tutarı bir askerlik borçlanması örneğiyle açıklayalım. Askerlik borçlanması SGK prim gün sayısını artırırken, askerden sonra ilk defa sigortalı olanların SGK başlangıç tarihlerini öne çekiyor ve daha erken emekli olmayı sağlıyor.

Yeni asgari ücret sosyal güvenlikle ilgili birçok hesabı da değiştirecek. SGK ’ya ödenecek prim tutarı, askerlik , doğum ve yurtdışı borçlanmaları... Emeklilik hesabı yapanların daha yüksek maliyetle karşılaşmaması için 1 Ocak’tan önce borçlanma yapmasında fayda var.

Milyonları ilgilendiriyor

Sosyal güvenlik sisteminde, hizmet borçlanmaları kişilerin prim gün sayılarını artırırken, bazı durumlarda ilk kez sigortalı olunan tarihi geri çekiyor. Bu sayede kişilerin prim gün sayısı artarken, daha erken emekliliğin yolu açılıyor. Prim borcu olan Bağkur ’lu, çalışan anneler, askerlik görevini yapmış olan sigortalılar, gurbetçiler... Milyonlarca vatandaşın borçlanarak eksik primlerini kapatma fırsat ları var.

Asgari ücret belirliyor

Borçlanmanın bir maliyeti var. Yılsonuna kadar borçlanma yapanlar 1 gün için en az 31.39 lira ödeyecek. Bu tutar günlük asgari ücret olan 98.10 liranın (2.943/30) yüzde 32 ile çarpılmasıyla bulunuyor. Üst limit ise 204 lira. Yani asgari ücret, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ödenecek prim tutarını tayin ediyor. Asgari ücrette zam pazarlığı bugün başlayacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi enflasyonun üzerinde yüzde 12-15 zam beklentisi hakim.

Sonraya bırakmayın

Ortaya çıkacak zam oranı, emekliliğine sayılı günler kalanların eğer borçlanma yapacaksa maliyetlerini de artıracak. O nedenle aralık sonuna kadar borçlanma yapmak, 2021’de veya daha sonraki yıllarda borçlanmaktan daha avantajlı. Cepte kalacak tutarı bir askerlik borçlanması örneğiyle açıklayalım. Askerlik borçlanması SGK prim gün sayısını artırırken, askerden sonra ilk defa sigortalı olanların SGK başlangıç tarihlerini öne çekiyor ve daha erken emekli olmayı sağlıyor.

Erteledikçe fatura kabarıyor

Kadınlar, normalde sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonraki doğumlarda boşta geçen sürelerini borçlanabiliyor. Ancak, öğrenciliği sırasında çıraklık ve staj sigortası yaptırmış kadınlar işe girmeden önce doğan çocukları için de doğum borçlanması yapabiliyor. Bu şekilde borçlanan kadınlar, emeklilik yaşını da öne çekebiliyor. Kadınlar, 3 çocuğa kadar, her bir çocuk için 2 yıl (720 gün) süreyle borçlanabiliyor.

3 kez doğum yapan kadınların toplam borçlanma hakkı 6 yıla (2.160 gün) çıkıyor. Bugün 1 doğum için en düşük borçlanma tutarı 22 bin 602 lira. 2021’de borçlanma tutarının 3-4 bin lira daha fazla olması muhtemel. 3 çocuk için borçlanmak isteyen ise 1 Ocak itibarıyla 10 bin lira daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak. Borçlanmayı erteledikçe her yıl artış olacak ve cepten daha fazla para çıkacak. İmkanı olan zaman kaybetmesin.

Gurbetçiler için de fırsat

Bugün bir günlük borçlanma için en az ödenecek yurtdışı borçlanma bedeli 44.15 lira. Yurtdışı borçlanma Bağkur’a sayılıyor. Bağkur’da da en az 5400 günle emekli olunuyor. 5400 gün üzerinden hesap yaparsak, ödenecek minimum tutar da en az 238 bin 410 lira olarak karşımıza çıkıyor. Yine bu tutar da asgari ücrete bağlı artacağından, şimdiden prim sürelerini yüzde 10-15 daha ucuza kapatmak avantajlı.

Bağkur’lu için tarihi şans

17 Kasım’da Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasayla, Bağkur’lular için yapılandırma ve dondurma hakkı getirilmişti. Buna göre; daha önce borcu nedeniyle sigortalılık süresi dondurulan kişiler yapılandırma kanunu kapsamında prim borçlarını ödedikleri takdirde sigortalılık süreleri yeniden canlandırılarak, emekliliklerine sayılacak. İhya (canlandırma) başvuruları 1 Aralık’ta başladı ve 1 Şubat 2021’e kadar sürecek. Bu Bağkur’lu için bulunmaz bir fırsat. Çünkü, geçmiş dönem prim borçları bugünkü değer üzerinden değil, borçlu olunan tarihin priminden yatırılacak. Çok az bir enflasyon farkıyla ödeme yapmak mümkün olacak.

Hangi süreler kapsamda?

Sigortalı kadınların doğumdan sonraki 2 yıllık süreleri. Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri. 4C’li olarak görev yapan personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri. Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurtiçinde veya yurtdışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri. Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların staj süreleri. Sigortalıyken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri. Grev ve lokavtta geçen süreler.

Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri. Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri. 4857 Sayılı Kanun’a göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri. Yurtdışında geçen sigortalılık süreleri, yurtdışında ev kadını olarak geçen süreler borçlanmayla kazanılıyor.

1 gün farkla 1.695 Lira

12 aylık askerlik borçlanması yapmak isteyen bir emekli adayı, günlük 31.39 liradan bu ay sonuna kadar 11 bin 301 lira ödeyerek, 360 gün prim kazanabilir. Eğer asgari ücret, öngörülen yılsonu enflasyonunun 3 puan üzerinde yani yüzde 15 artarsa günlük borçlanma tutarı 36.10 liraya çıkacak. 1 Ocak'tan sonra borçlanmanın maliyeti 12 bin 996 lira yani 1.695 lira daha fazla olacak. Borçlanma süresi uzadıkça fark da artacak. 18 ay borçlanma yapan 2.543 lira daha fazla ödeyecek. (Posta)