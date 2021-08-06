Emeklilik için ikinci şans! Maaş fırsatı...

Bu durumda ilk sigortaya giriş tarihi önemli. 8 Eylül 1999’dan önce sigorta girişi olanlar 3600 günle 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayınca yaş şartından emekli olabiliyor. Ama günümüzde daha çok 8 Eylül 1999 yılı ile 30 Nisan 2008 arasında ilk defa işe girenler daha fazla. Bu tarihler arasında sigortalı işe başlayanlar 4500 gün primle yani 12.5 yılla yaşlılıktan kısmi emekli olabiliyor.

KADIN 58, ERKEK 60

Posta'da yer alan habere göre 12.5 yılla emekli olabilmek için erkek sigortalının 60 yaşını tamamlaması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prime sahip olması gerekiyor.

9 Eylül 1999 günü ile 30 Nisan 2008 günü arasında işe giren kadınların ise kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlaması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün sayısına ulaşması gerekiyor.