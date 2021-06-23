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Emeklilik bekleyenlere kötü haber! Süre uzuyor

Emeklilik bekleyenlere kötü haber! Süre uzuyor Emekli olmak için bekleyenleri çok yakından ilgilendiriyor.  Emeklilik süresinin uzamasına neden oluyor.
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