Emeklilere promosyon müjdesi! Emekli promosyonu nasıl alınır? 3 yılı dolan emekli promosyonu alacak!

Milyonlarca emekli maaşına ek promosyon ödemesi veriliyor. Bankalar milyonlarca emekli için düzenlediği kampanyalar ile hem promosyon hem de hizmet yarışına giriyor. 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alan emeklilere 625 TL, 2.500 TL üzerinde alanlar ise en az 750 TL promosyon alabiliyor. Peki, Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır? Emekli maaşı promosyonu için şartlar ne? İşte Emekli maaşı promosyonu almak için yapılması gerekenler...

13 milyon emekli ile vefat eden emeklilerin dul ve yetimine bankalar promosyon veriyor. Bankaların emeklilere aylıkları karşılığında verdiği promosyonları almak için tek yapmanız gereken bankayı seçmek. Peki, Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır? Emekli maaşı promosyonu için şartlar ne? İşte Emekli maaşı promosyonu almak için yapılması gerekenler...

Emeklilerin yaklaşık yüzde 80’i maaşlarını kamu bankalarından alıyor. Özel bankalar da daha fazla emekli müşteri çekmek için promosyon tutarlarını daha yukarıda açıklamaya başladı. Emekliler, maaşını daha yüksek promosyon ödemeyi vaat eden bankalara taşımakta özgür. Bankalar düzenlediği kampanyalarda hem promosyonda yarışıyor.

Emeklilerin ek gelir olarak alabileceği promosyon ödeme ücretleri açıklandı. 13 milyondan fazla emekli için geçerli olan ve maaşını istediği bankadan alanlar yararlanabiliyor. 2017'de başlayan promosyon ödemelerinin ikincisi 2020 Şubat ayında başladı.

HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALABİLİR?

Emekli maaşı bağlanan herkes istediği bankayı seçerek promosyon almaya hak kazanıyor.Bunun için maaş almak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmanız ve maaş aldığınız bankaya bu isteğinizi bildirmeniz yeterli. Tabi bir de ‘3 yıl kalma sözü’ gerekiyor.

EMEKLİYE 2. PROMOSYON NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliler için promosyon 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçti. İkinci ödemeler 3 yıllık taahhüt süresi dolar dolmaz yapılacak.

2017'DEN SONRA PROMOSYON ALANLAR NE YAPACAK?

Onlar da 3 yıl bitince ikinci ödemeyi alacak. Örneğin; 2018 yılında alan bir emekli 2021'de ikinci promosyonu hak edecek. Taahhüt süresi sona eren emekliler, istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilir. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.

MAAŞ ALINAN BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet 'ten de banka seçilebiliyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR ÖDENECEK?

Emekli maaşı 1.500 ile 2.500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2.500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira alabiliyor. Kampanyalarla bu tutar artabiliyor.

YENİ EMEKLİ OLAN PROMOSYON ALABİLİR Mİ?

Emeklilik başvurusu yapılırken maaş seçme imkanı var. Başvurunuzu yaparken promosyon tutarlarına bakarak seçim yapabilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüdünüzü verip ödemeyi alabilirsiniz.

EMEKLİYE HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Bankadan maaş alma süresi 3 yılı dolan emekliler ikinci promosyonlarını alacak. Bunun için bütün bankalar kampanya başlattı.

İşte bazı kampanyalar:

AKBANK: 500, 625, 750 lira veriyor. Şubede öncelikli hizmet, ücretsiz havale-EFT, kredi kolaylığı ve maaşı 2 gün erken çekme gibi imkanlar sunuyor.

ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira, emekli yakınını yönlendirenlere emekli başına 150 lira, bin liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus imkanı var. Kart aidat muafiyeti, şubede işlem önceliği, ücretsiz havale-EFT imkanları sunuyor.

VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. Emekliler, tek tuşla müşteri temsilcisine bağlanabiliyor.

ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira veriyor.

DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor. Kredi kolaylıkları, indirim imkanları sunuyor.

FİBABANKA: 500, 625, 750 lira ödüyor.

GARANTİ BBVA: Ek ürün koşulu olmadan maaşa göre 800, 1.000, 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor.

HALKBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. Maaşın tamamını şube ve ATM'lerden çekebilme imkanı, ücretsiz ve indirimli hizmetler sunuyor.

ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.

İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira veriyor. Ücretsiz havale, EFT, kart imkanı, kredi ve mevduat kampanyaları sunuyor.