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Emeklilere müjde! Sayılı günler kaldı, o parayı...

Emeklilere müjde! Sayılı günler kaldı, o parayı... Milyonlarca emekliye güzel haber! O parayı ödemeyecekler. Emeklilerin eşleri de ödeme yapmayacak. 
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