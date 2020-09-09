Emeklilere kredi kampanyası! Hangi bankanın emeklilere özel kredi kampanyası var?

Emekliler uygun faizlerle kredi alabilmek için bankaların emeklilere özel kredi kampanyalarını araştırıyor. Düşük faizli ihtiyaç kredisi çekmek isteyen emeklilere bankalar kimi zaman avantajlı kredi imkanları sunuyor. Ziraat Bankası ile Halkbank emekli maaş ödemelerini yaptığı emeklilere özel kampanya sunan bankların başını çekiyor. İşte emeklilere özel kredi kampanyaları…

Emekliye özel kredi imkanları merak ediliyor. Emekliye kredi veren bankalar hangileri sorusu, emekliler tarafından yoğun bir şekilde aranıyor. Ziraat Bankası ile Halkbankası maaş ödemelerini yaptığı emeklilere uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi veriyor. Ziraat Bankası Artısı Kredi Paketi ile emeklilere konut kredisi imkanı sunan bankalar aynı zamanda bankaya gitmeden kredi alma imkanı da sağlıyor. Halkbank da emekliye Mutlu Emekli Kredisi ile düşük limitli kredi imkanı sunuyor. Emeklilere kredi veren bankalar…

ZİRAAT BANKASI EMEKLİLERE ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ

Ziraat Bankası ise emeklilere kredi kampanyasını maaş verdiği müşterilerine Emeklinin Artısı Kredi Kampanyası adı altında verdi. Ziraat Bankası bu kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlardan sadece, emekli maaşlarını bir süre ödemek koşulu ile bir taahhüt talep ediyor. Bu kampanyadan yararlanan emekliler hem ihtiyaç kredisi hem de konut kredisi alabiliyor. Emeklinin artısı ev alacak emeklilere konut kredisi yüzde 0.87 faiz oranı olurken, ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.12 oranından kredi imkanı sunuluyor.

Ziraat Bankası'nın emeklinin artısı kredisi kampanyasında vade süreleri de farklı. İhtiyaç kredisi için 60 ay vade imkanı sunan Ziraat Bankası, konut kredisi almak isteyen emekli müşterilerine 120 ay vade imkanı tanıyor.

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HALKBANK'TAN EMEKLİLERE ÖZEL KREDİ

Halkbank'ın kredi kampanyasının adı ise "Mutlu Emekli Kredisi". Bu kampanya ile müşterilerine 60 ay vade ile maksimum 100 bin TL'yi bulan krediler veren Halkbank, emekli kredisi faiz oranı olarak yüzde 1.23 imkan sunuyor.

Halkbank emekli kredisi başvurusu için; T.C. kimlik numarası, istenilen kredi miktarı ve gelir miktarı yazılarak 3452′ ye göndermek yeterli olacak.

Kredi onayı gelen emekli kredisi alan emekliler, Halkbank şubelerine giderek de kredi talebini bankadaki yetkililere iletebilir.

Halkbank tarafından yapılan açıklama

Bilindiği üzere Halkbank müşterilerinin durumlarına göre özel ödeme seçenekleri sunuyor. Bu seçeneklerden faydalanmak isteyen emekli vatandaşlara Halkbank "Aylık eşit taksitli, Artan taksitli, Azalan taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, Serbest ödemeli" imkanları sağlıyor.

Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için aylık %1,18'den başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredimizdir.

Tutarı ve Ödeme Koşulları

Dilerseniz 100.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,18'den başlayan faiz oranıyla tahsis ücretli veya aylık %1,23'den başlayan faiz oranıyla tahsis ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Kredi ödemelerinizi;

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli,

Azalan taksitli,

3 ayda bir eşit taksitli,

Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

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