Emeklilere ikinci promosyon fırsatı! Emeklinin cebine 625 lira girecek

Milyonlarca emekli için ikinci promosyon fırsatı sürüyor. Yeni emekli olanlarda bu promosyon fırsatından yararlanabilecek. Emeklilerin cebine en az 625 lira girecek. İşte promosyon fırsatıyla ilgili tüm merak edilenler.

Emeklilere ikinci promosyon fırsatı sürüyor. Yeni emekli aylığı bağlananlar da imkandan yararlanıyor. Emeklilere en az 625 lira verilirken, kampanyalarla tutar artabiliyor...

HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALIYOR?

Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor.

PARAYI ALMANIN BİR ŞARTI VAR MI?

Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli.

2. PROMOSYON NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliler için promosyon 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçti. İkinci ödemeler 3 yıllık taahhüt süresi dolar dolmaz yapılacak.

2017'DEN SONRA PROMOSYON ALANLAR NE YAPACAK?

Onlar da 3 yıl bitince ikinci ödemeyi alacak. Örneğin; 2018 yılında alan bir emekli 2021'de ikinci promosyonu hak edecek.

AYNI BANKADA KALMAK MECBURİ Mİ?

Taahhüt süresi sona eren emekliler, istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilir. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor.

SÜRE BİTMEDEN BANKA DEĞİŞİR Mİ?

Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.

MAAŞ ALINAN BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet 'ten de banka seçilebiliyor.

NE KADAR ÖDENECEK?

Emekli maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira alabiliyor. Kampanyalarla tutar artabiliyor.

YENİ EMEKLİ OLAN NE YAPACAK?

Emeklilik başvurusu yapılırken maaş seçme imkanı var. Başvurunuzu yaparken promosyon tutarlarına bakarak seçim yapabilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüdünüzü verip ödemeyi alabilirsiniz. (Takvim)