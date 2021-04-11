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Emeklilere bayram müjdesi! Belli oldu, bin liralık ikramiye...

Emeklilere bayram müjdesi! Belli oldu, bin liralık ikramiye... Milyonlarca emekli bekliyor. Bayram ikramiyeleri ile ilgili önemli tarih detayı!
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