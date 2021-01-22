Emekli memurlara müjde! Zam farkları hesaplara yatıyor...

Milyonlarca emekli bekliyordu güzel haber geldi. Paralar bugün hesaplara yatıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli sandığı kapsamında aylık alanların ocak 2021 zam farklarının bugün ödeneceğini bildirdi. Bakan Selçuk "SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların aylıkları ise zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı" dedi.

Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerine göre belirleniyor. Burada belirlenen zamlar maaşlara ocak ve temmuz aylarında yansıtılıyor. Her bir dönemin son 6 aylık enflasyon rakamı toplu sözleşme zammını aşıyorsa fark da ekleniyor. Toplu sözleşmeye göre; memur emeklisi temmuzda yüzde 4 zam aldı, ocakta da maaşlara yüzde 3 yansıtıldı. YÜZDE 7.36’YA ÇIKTI Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; ikinci 6 aylık enflasyon kümülatif yüzde 8.36 arttı. Bu da temmuz zammı olan yüzde 4’ün aşıldığı anlamına geliyor. Bir başka deyişle memurlara ve memur emeklisine ocak itibarıyla yüzde 3 zamma ek olarak yüzde 4.36’lık (8.36-4=4.36) fark eklenecek. Böylece farkla birlikte toplam zam yüzde 7.36 (3+4.36=7.36) olacak. Bu zam da Temmuz 2021’e kadar geçerli olacak. En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu. En düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.

BAKAN AÇIKLADI: FARKLAR YATIYOR...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli sandığı kapsamında aylık alanların ocak 2021 zam farklarının bugün ödeneceğini bildirdi. Selçuk, yazılı açıklamasında, emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşın fark tutarlarının, banka ve PTT şubelerine gönderilerek bugün ödeneceğini belirtti.

Ücretlerini aylık alanlara ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında ödeme yapılacağını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti: "Yine, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan, 1. grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, 2. grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, 3. grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında ödeme gerçekleştirilecek. Toplam fark ödemesi tutarı 739 milyon 653 bin lirayı bulacak." Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları ise zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı." ifadelerini kullandı.