Emekli memurlara müjde! Zam farkları hesaplara yatıyor...
22 Ocak 2021 Cuma - 12:00 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 12:29
Milyonlarca emekli bekliyordu güzel haber geldi. Paralar bugün hesaplara yatıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli sandığı kapsamında aylık alanların ocak 2021 zam farklarının bugün ödeneceğini bildirdi. Bakan Selçuk "SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların aylıkları ise zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı" dedi.
Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerine göre belirleniyor. Burada belirlenen zamlar maaşlara ocak ve temmuz
aylarında yansıtılıyor. Her bir dönemin son 6 aylık enflasyon rakamı toplu sözleşme zammını aşıyorsa fark da ekleniyor. Toplu sözleşmeye göre; memur
emeklisi temmuzda yüzde 4 zam aldı, ocakta da maaşlara yüzde 3 yansıtıldı.
YÜZDE 7.36’YA ÇIKTI
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; ikinci 6 aylık enflasyon kümülatif yüzde 8.36 arttı. Bu da temmuz zammı olan yüzde 4’ün aşıldığı anlamına geliyor. Bir başka deyişle memurlara ve memur emeklisine ocak itibarıyla yüzde 3 zamma ek olarak yüzde 4.36’lık (8.36-4=4.36) fark eklenecek. Böylece farkla birlikte toplam zam yüzde 7.36 (3+4.36=7.36) olacak. Bu zam da Temmuz 2021’e kadar geçerli olacak. En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu. En düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.
BAKAN AÇIKLADI: FARKLAR YATIYOR...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli sandığı
kapsamında aylık alanların ocak 2021 zam farklarının bugün ödeneceğini bildirdi. Selçuk, yazılı açıklamasında, emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşın fark tutarlarının, banka ve PTT şubelerine gönderilerek bugün ödeneceğini belirtti.
Ücretlerini aylık alanlara ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında ödeme yapılacağını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti: "Yine, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan, 1. grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, 2. grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, 3. grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında ödeme gerçekleştirilecek. Toplam fark ödemesi tutarı 739 milyon 653 bin lirayı bulacak." Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları ise zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı." ifadelerini kullandı.
SSK EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?
En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK
emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye yükseldi. SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.
SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI
2020 Temmuz
2021 Ocak
SSK (2000 ÖNCESİ)
2.233
2.420
SSK (2000 SONRASI)
1.500
1.500
BAĞ-KUR (ESNAF)
1.627
1.763
BAĞ-KUR (TARIM)
1.534
1.662
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Eski ve yeni SSK emekli aylıkları
Temmuz
Ocak
1.500
1625
1.586
1719
1.692
1834
1.798
1948
1.904
2063
2.009
2177
2.115
2292
2.221
2407
2.327
2522
2.432
2635
2.538
2750
2.644
2865
2.750
2980
2.855
3094
2.961
3209
3.067
3324
3.173
3438
3.278
3552
3.384
3667
3.490
3782
3.596
3897
3.701
4011
3.807
4125
3.913
4240
4.019
4355
4.124
4469
4.230
4584
4.336
4699
4.442
4814
4.547
4927
4.653
5042
4.759
5157
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SSK EMEKLİLERİ ÖDEME TARİHLERİ
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?
En düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükseldi.
Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları
Temmuz
Ocak
1.534
1662
1.586
1719
1.692
1834
1.798
1948
1.904
2063
2.009
2177
2.115
2292
2.221
2407
2.327
2522
2.432
2635
2.538
2750
2.644
2865
2.750
2980
2.855
3094
2.961
3209
3.067
3324
3.173
3438
3.278
3552
3.384
3667
3.490
3782
3.596
3897
3.701
4011
3.807
4125
3.913
4240
4.019
4355
4.124
4469
4.230
4584
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BAĞ-KUR EMEKLİSİ ÖDEME TARİHLERİ