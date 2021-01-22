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Emekli memurlara müjde! Zam farkları hesaplara yatıyor...

22 Ocak 2021 Cuma - 12:00 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 12:29

Milyonlarca emekli bekliyordu güzel haber geldi. Paralar bugün hesaplara yatıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli sandığı kapsamında aylık alanların ocak 2021 zam farklarının bugün ödeneceğini bildirdi. Bakan Selçuk "SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların aylıkları ise zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandı" dedi.


Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerine göre belirleniyor. Burada belirlenen zamlar maaşlara ocak ve temmuz aylarında yansıtılıyor. Her bir dönemin son 6 aylık enflasyon rakamı toplu sözleşme zammını aşıyorsa fark da ekleniyor. Toplu sözleşmeye göre; memur emeklisi temmuzda yüzde 4 zam aldı, ocakta da maaşlara yüzde 3 yansıtıldı.
 
YÜZDE 7.36’YA ÇIKTI
 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; ikinci 6 aylık enflasyon kümülatif yüzde 8.36 arttı. Bu da temmuz zammı olan yüzde 4’ün aşıldığı anlamına geliyor. Bir başka deyişle memurlara ve memur emeklisine ocak itibarıyla yüzde 3 zamma ek olarak yüzde 4.36’lık (8.36-4=4.36) fark eklenecek. Böylece farkla birlikte toplam zam yüzde 7.36 (3+4.36=7.36) olacak. Bu zam da Temmuz 2021’e kadar geçerli olacak. En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu. En düşük memur  emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi. 
 
BAKAN AÇIKLADI: FARKLAR YATIYOR...
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt  Selçuk, emekli sandığı kapsamında aylık alanların ocak 2021 zam farklarının bugün  ödeneceğini bildirdi.   Selçuk, yazılı açıklamasında, emekli sandığı kapsamındaki emekli,  malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşın  fark tutarlarının, banka ve PTT şubelerine gönderilerek bugün ödeneceğini  belirtti.
 
 Ücretlerini aylık alanlara ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında  ödeme yapılacağını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:  "Yine, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan, 1. grupta  Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, 2. grupta  Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, 3. grupta  Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında ödeme  gerçekleştirilecek. Toplam fark ödemesi tutarı 739 milyon 653 bin lirayı  bulacak." Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SSK ve  Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları ise zamlı olarak  ödeme günlerinde ödenmeye başlandı." ifadelerini kullandı.
 
 
 
SSK EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK? 
 
En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye yükseldi. SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.
 

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI

 

2020 Temmuz

2021 Ocak

 

SSK (2000 ÖNCESİ)

2.233

2.420

 

SSK (2000 SONRASI)

1.500

1.500

 

BAĞ-KUR (ESNAF)

1.627

1.763

 

BAĞ-KUR (TARIM)

1.534

1.662

 
 

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları

Temmuz

Ocak

 

1.500

1625

 

1.586

1719

 

1.692

1834

 

1.798

1948

 

1.904

2063

 

2.009

2177

 

2.115

2292

 

2.221

2407

 

2.327

2522

 

2.432

2635

 

2.538

2750

 

2.644

2865

 

2.750

2980

 

2.855

3094

 

2.961

3209

 

3.067

3324

 

3.173

3438

 

3.278

3552

 

3.384

3667

 

3.490

3782

 

3.596

3897

 

3.701

4011

 

3.807

4125

 

3.913

4240

 

4.019

4355

 

4.124

4469

 

4.230

4584

 

4.336

4699

 

4.442

4814

 

4.547

4927

 

4.653

5042

 

4.759

5157

 
 
SSK EMEKLİLERİ ÖDEME TARİHLERİ
 
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?  
 
En düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükseldi.
 
2021 BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI
 

Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları

Temmuz

Ocak

 

 

1.534

1662

 

 

1.586

1719

 

 

1.692

1834

 

 

1.798

1948

 

 

1.904

2063

 

 

2.009

2177

 

 

2.115

2292

 

 

2.221

2407

 

 

2.327

2522

 

 

2.432

2635

 

 

2.538

2750

 

 

2.644

2865

 

 

2.750

2980

 

 

2.855

3094

 

 

2.961

3209

 

 

3.067

3324

 

 

3.173

3438

 

 

3.278

3552

 

 

3.384

3667

 

 

3.490

3782

 

 

3.596

3897

 

 

3.701

4011

 

 

3.807

4125

 

 

3.913

4240

 

 

4.019

4355

 

 

4.124

4469

 

 

4.230

4584

  
 
BAĞ-KUR EMEKLİSİ ÖDEME TARİHLERİ 

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Bağ-Kur dul yetim zam zam farkları zam farkları yatırıldı mı
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