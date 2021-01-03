Emekli maaşına haciz konulur mu? Banka emekli maaşına bloke koyabilir mi?

Bankalara borcu olan emekliler son aylarda emekli maaşlarının banka tarafından el koyulduğundan şikayet ediyor. Bazı bankalar borçlu emeklilerin maaşını hesaba aldıktan sonra bunu mevduat hesabına aktarıp burada el koyuyor. Mağduriyetler arttığı için de hukukçular bu konuyu sıklıkla dile getiriyor. Peki, Emekli maaşına haciz konulur mu? Banka emekli maaşına el koyabilir mi? İşte bankaların bu uygulaması ile ilgili uzmanların görüşü...

Bankalara borcu olan emekliler son aylarda maaşlarını el konulmasıyla ile ilgili mağduriyetlerini sık sık dile getiriyor. Avukatlara da 'Banka emekli maaşına el koyabilir mi?' sorusunu sıklıkla soruyorlar. Yapılan işlemlere bakıldığında bazı bankalar borçlu emeklilerin maaşını hesaba aldıktan sonra bunu mevduat hesabına aktarıp burada el koyuyor. Bir de bankalar kredi sözleşmelerinin içine emekli maaşına haciz tatbikine izin veren maddeler de ekleyince emekli maaşına el koyma hakkı elde ediyor. Hukukçular bu uygulamanın suç olduğu konusunda uyarıyor.

Mağdurlar oluşunca emekliler hukuki yardım için avukatlara başvuruyor. Posta Gazetesi yazarı Tamer Heper bugünkü yazısında bankaların emekli maaşlarını el koyma durumunu değerlendirdi. Okuyucusundan gelen 'Emekli maaşıma bankaca el koyuldu ve tek gelirim bu olduğu için açıkça ben sokakta kaldım. Bankanın buna hakkı var mı?' sorusuna cevap verdi.

EMEKLİ MAAŞINA HACİZ KONULUR MU?

Mağduriyet büyük, mağdur olan çok olduğu için uyarılarda bulunan Heper yazısında "Hayır, emekli maaşı haczedilemez! Bakın haczedilemez derken bir adli kuruluş tarafından yani icra müdürlüğü tarafından dahi haczedilemez diyorum. Bu genel kural. İstisnası yok mu? Var. Kamu alacağı ve nafaka borcu için haczedilebilir ama bu da maaşın dörtte biri kadardır. Yani vatandaş açlığa ve olayda anlatıldığı gibi sokağa terk edilemez. Banka işlemleri için de bunun bir istisnası vardır. Bankalar kredi sözleşmelerinin içine emekli maaşına haciz tatbikine izin veren maddeler eklediğinde bu durumda haciz tatbiki mümkün hale geliyor ama bu yine de paranın tümünü haczetmek anlamına gelmiyor." dedi.

BANKA EMEKLİ MAAŞINA EL KOYABİLİR Mİ?

Emeklilere uyarılarda bulunan Tamer Heper, bankaların bu uygulamasının kanuna karşı bir hile olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Hele hele bir bankanın kendiliğinden paranın tamamına el koymak gibi bir hakkı asla yok. Bazı bankalar emekli maaşını bu hesaba aldıktan sonra bunu mevduat hesabına aktarıp burada el koyuyor ki kanuna karşı hiledir ve kabul edilmez. Ben kendi hukuki yorumumla şunu söylüyorum: Hukuki olarak hakkı olmadığı halde kendine tevdi olunan bir mala el koymak emniyeti suiistimal suçunu oluşturur. Yani hakkı olmadığı halde bu paraya el koyma işlemini yapan cezayı gerektiren bir suç işlemiştir. Şimdi okuyucumun durumu için söyleyeyim: El koyma kararı derhal kaldırılmalıdır. Hukukumuzda haciz tatbiki diye bir uygulama vardır ama keyfi el koyma diye bir uygulama yoktur. Bu suçtur, bu tür el koymalar derhal kaldırılmalıdır."