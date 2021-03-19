Gazetevatan.com » Emekli » Emekli maaşı ile ilgili çok önemli detay! Sadece 50 TL artıyor
Emekli maaşı ile ilgili çok önemli detay! Sadece 50 TL artıyor
Milyonlarca kişi merak ediyordu emekli maaşı ile ilgili çok önemli detay. Emekli aylığını etkileyen birden çok faktör var. 2008 öncesi süreler çok kıymetliyken günümüzde asgari ücret ve asgari ücretin bir tık üzeri ne yazık ki maaş arttırmaya yetmiyor. 2021 yılında tavandan bildirilen her ay emekli maaşını sadece 50 TL arttırmaktadır. Peki asgari ücretten piri ödeyen bir kişi kaç lira emekli maaşı alır? 2.300, 2400 TL maaş alabilmek için 500 TL fazla gösterilirse yeterli olur mu? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
İşçi, memur, dul, yetim, emekli bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.comadresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…