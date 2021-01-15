Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Memur maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli memur maaş farkları hesaplara yatma tarihi…

Memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Milyonlarca emekli merakla 2021 emekli maaşı zammının hesaplara yatacağı tarihi bekliyor. 4 Ocak 2021 tarihinde TÜİK yıllık enflasyon oranlarının açıklamış ve 2021 Ocak-Temmuz aralığında geçerli olacak memur zam oranın enflasyon farkı ilave edilerek yüzde 7,33 oranında olacağını açıklamıştı. Emekli maaş farklarının yatacağı gün geldi. Memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Memur ve emekli memur maaş farkları ödeme tarihi…

Emekli memur maaş farkları ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verisini 4 Ocak’ta açıkladı. Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin zam oranı da kesinleşmiş oldu. 2020 enflasyonu 14,6 olurken, Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Emekli Sandığı’ndan ödenen emekli aylıkları ve memur maaşlarına yüzde 7.36 oranında artış yapıldı. Maaş farklarının ne zaman yatacağı merak edilirken, beklenen gün geldi. Memur maaş farkları ve emekli memur maaş farkları ödeme günü…

Emekli ve memur emeklisi maaş farkları ne zaman ödenecek?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta (bugün) alacak. Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek.

Memur emeklilerin en düşük maaşı 3.021 lira oldu. Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4 bin 541 TL’ye yükselecek. Kıdem tazminatı tavanı ise 7640 liraya yükseldi.