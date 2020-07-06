Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Kurban bayramı emekli ikramiyesi 2020!

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekli vatandaşlar, arama motorlarından bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını araştırıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk ödenen Ramazan Bayramı ikramiyeleri öne çekilince, Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin de önce çekilip çekilmeyeceği merak ediliyor. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi 2020 hakkında merak edilenler…

Emekli bayram ikramiyesi, emeklilerin en yoğun araştırdıkları konuların başında geliyor. Emekliye bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarih, 2020 Kurban Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla milyonlarca emeklinin yakında gündeminde yer alıyor. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerinin ilki olan Ramazan Bayramı ikramiyeleri koronavirüs salgını nedeniyle öne çekilince, ikinci bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği, öne çekip çekilmeyeceği merak ediliyor. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan ayında verilmişti. 31 Temmuz’a denk gelen Kurban Bayramı’ndan önce emekli ikramiyelerinin bayramdan hemen önce hesaplara yatacağı tahmin ediliyor. Henüz resmi olarak açıklama yapılmayan tarihlerin bu hafta içinde duyurulması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyeleri bin TL olarak hesaplara yatırılacak. Ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.