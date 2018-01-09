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Elif Güngör kimdir?

09 Ocak 2018 Salı - 7:13 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 7:13

Elif Güngör kimdir? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılıyor. Survivor 2018 yarışmasına az bir zaman kalan Elif Güngör'ün de mücadele edeceği iddiaları ortaya çıktı. İşte Elif Güngör'ün merak edilen hayatı...


Survivor 2018 yarışması 10 Şubat'ta başlayacak. Geri sayımın başladığı Survivor 2018'de Elif Güngör'ün de yarışacağı iddiaları var. Fitness eğitmenliği yapan Güngör’ün Survivor ile ilgili bütün sosyal medya hesaplarını takip ediyor olması iddiaları güçlendirse de seçmeleri devam eden yarışmanın kadrosunda olacağına dair net bir açıklama yok.

ELİF GÜNGÖR KİMDİR?
 
Elif Güngör, fıtness eğitmenliği yapıyor. 
 
Elif Güngör, ınstagram hesabından paylaştığı resim ve videolarında yaptığı fıtness hareketleriye dikkat çekiyor. Elif Güngör'ün ınstagramda 5.830 takipçisi var.
 
Daha önce Ebru Şallı ve Cansu Çördük gibi isimlere ınstagram üzerinden DM atan Arda Turan'ın bu kez de fıtness eğitmeni Elif Güngör'e mesaj attığı ileri sürüldü.
 
Elif Güngör'e 'Survivor'a gideceksin sanırım ben öyle anladım" yazan Arda Turan'ın bu mesajları ortaya çıktı. Bu mesajların ortaya çıkması üzerine Elif Güngör kimdir? sorusu şimdiden günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı.

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