Elektriklilerin payı yüzde 50'lere çıkma yolunda!

E-Garaj kurucu ortağı Ahmet Faruk Usta şu an itibariyle Türkiye’de elektrikli otomobil satışlarının toplam satış içerisinde yüzde 1 pay aldığını dile getirerek “Avrupa’da son 5 yıl içerisinde elektrikli araç satışlarının toplam satışlarda önemli bir pay almaya başladığını görüyoruz. Örneğin Norveç’te bu oran yüzde 70’e ulaşmış durumda. Ülkemizde de son yıllarda bu eğilimin arttığına şahit oluyoruz. Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla göre yüzde 600 büyüdü. 2021 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 1.200 elektrikli otomobil satıldı"dedi.

Elektrikliye ilgi gösteren iller



Türkiye'de elektrikli araçlara karşı ilginin İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep ve Antalya’da yoğunlaştığını söyleyen usta şöyle devam etti:



"En çok talep ve ilgi 35 yaş ve altı yaş grubundan geliyor. E-Garaj olarak tüm markaların elektrikli modellerinin satışıyla beraber servis hizmetlerini de veriyoruz. Bu yıl sonuna kadar yeni E-Garaj’lar konusunda İzmir, Ankara ve Antalya ile ilgili showroom, servis ve şarj istasyonları planlarımız var. Amacımız; distribütör olarak tüm Türkiye’ye yayılmak. E-Garaj konseptinin tüm dünyaya yayılacağını düşünüyuoruz.”



Elektrikli otomobillerde en çok merak edilen batarya teknolojisi konusuna da değinen Usta “Batarya teknolojisi üzerinde çalışılan temel konu şarj süresi. Çalışmalar bir süre daha elektrikli otomobillerin standart bir menzilde mesafe katv edeceğini gösteriyor. Ülkemizde 7.500 şarj istasyonu bulunuyor. Sadece Ankara-İstanbul arasında 5 adet hızlı şarj istasyonu mevcut.” dedi.



Maliyetler 4’te 1’e iniyor



Sektör temsilcilerinden Kutay Yamacı ise işletme maliyetleri açısından kurumsal firmaların filo araç taleplerinde elektrikli otomobillere yönelik yoğun bir tercih eğilimi oluştuğunu gözlemlediklerini kaydederek “Elektrikli filo araç tercih nedenleri arasında ekonomik olması ilk sırada yer alıyor. Elektrikli araçların yakıt tüketimi fosil araçlara göre çok daha düşük. Aynı zamanda bakım masrafları da yarı yarıya daha az. Vergilerde de fosil yakıtlı araçlara göre elektrikliler lehine yine 4’te 1’lik bir oran bulunuyor. Tercih edilme nedenleri arasında bir diğer konu ise kurumsal firmaların karbon ayak izinin azaltılması yönündeki çevresel duyarlılığı” diye konuştu.