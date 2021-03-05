Elektrikli otoyu bu yüzden tercih etmiyorlar

2030 yılına gelindiğinde elektrikli araçların, sektörün yüzde 5’ini oluşturacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Şubat 2021 satış verilerinin yakıt tiplerine göre bakıldığında da benzinli otomobillerin, satışların yüzde 57,7'sini kapsadığını, dizel modellerin yüzde 27,5 pay ile ikinci sırada olduğunu, üçüncü sıraya ilk kez 3292 adet ile hibrit otomobillerin yerleştiğini ve 83 adet ise elektrikli otomobil satışı gerçekleştiğini açıkladı. 2.el otomobil platformu Arabam.com’un Şubat ayında elektrikli araçların kullanımı ile ilgili 6912 kişinin katılımıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre elektrikli araçları tercih etmek isteyen tüketicilerin oranı %66,2 iken tercih etmek istemeyenlerin oranı ise %33,8 oldu.

Şarj üniteleri yetersiz



Elektrikli araç tercih etmeyenlerin %36,8’i bu kararlarındaki en büyük etkenin şarj ünitelerinin yaygın olmamasını gerekçe gösteriyor. %18,1’i ise TOGG’un üretilmesini ve piyasa fiyatının belirlenmesini bekliyor. Buna göre yerli ve milli otomobilin merakla beklendiğini söylemek mümkün. Katılımcıların %16,9’u ise yeterli vergi teşviki olmamasından dolayı elektrikli araç tercih etmek istemediğini belirtti.Burada elde edilen verilerde ÖTV artışının etkileri görülüyor. Elektrikli araç tercih etmek istemeyen tüketicilerin 16,8’i ise servis / yedek parça tedarikini dert edinirken, %12,1’i ise marka / model alternatifinin azlığından şikayetçi.



Elektrikli otomobil ekonomik



Anket sorularında “elektrikli otomobiller diğerlerine göre daha ekonomiktir” ifadesine katılımcıların %40,1’i kesinlikle katıldığını söylüyor, %16,3’ü ise hiç katılmıyor.



“Elektrikli otomobiller uzun yol için uygun değildir” ifadesine ise katılımcıların %26,6’sı kesinlikle katıldığını söylüyor. Buradaki görüşün, şarj ünitelerinin ülkemizde çok yaygın olmadığı için oluşan bir düşünce olduğu söylenebilir. %23,1’i ise bu ifadeye hiç katılmıyor, %23,6’sı ise kısmen katılıyor.