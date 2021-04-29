29 Nisan 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.402 1.13 EURO 9,9810 0.32
USD 8,2260 0.46 ALTIN 467,680 -0.33
CANLI BORSA
TÜMÜ

Elektrikli Mustang 61 bin dolar!

29 Nisan 2021 Perşembe - 18:06 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 18:06

Ford Motor ABD'de Mustang Mach-E GT ve Mach-E GT Performance Edition versiyonlarının fiyatlarını açıkladı.


Ford Mach-E GT 61 bin dolar, Mach-E GT Performance Edition ise 66 bin dolardan başlayan fiyatlarla ABD'de satışa çıkıyor. Ford, Mach-E GT 0-100 km hıza 3,8 saniyede çkıyor. 480 BG ve 600 Nm tork üretiyor. Araçlar diğer Mach-E modellerinden biraz farklı görünecek. Dış kısım, dış cephenin geri kalanından farklı renkte ızgara alanlarına sahip olacak ve ışıklı midilli rozetlerine sahip olacak. Marka her iki versiyonunun bu sonbaharda teslimata başlayacağını da bildirdi. Ford, Aralık'tan Mart'a kadar ABD'de 6.617 Mach-E crossover sattı .Alıcıların yüzde 70'i diğer markalardan geldi. Araçların Türkiye'ye ithalatı konusunda henüz bir karar alınmadı.

ETİKETLER

Ford Motor Ford Mustang
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.