Elektrikli Mustang 61 bin dolar!

Ford Mach-E GT 61 bin dolar, Mach-E GT Performance Edition ise 66 bin dolardan başlayan fiyatlarla ABD'de satışa çıkıyor. Ford, Mach-E GT 0-100 km hıza 3,8 saniyede çkıyor. 480 BG ve 600 Nm tork üretiyor. Araçlar diğer Mach-E modellerinden biraz farklı görünecek. Dış kısım, dış cephenin geri kalanından farklı renkte ızgara alanlarına sahip olacak ve ışıklı midilli rozetlerine sahip olacak. Marka her iki versiyonunun bu sonbaharda teslimata başlayacağını da bildirdi. Ford, Aralık'tan Mart'a kadar ABD'de 6.617 Mach-E crossover sattı .Alıcıların yüzde 70'i diğer markalardan geldi. Araçların Türkiye'ye ithalatı konusunda henüz bir karar alınmadı.