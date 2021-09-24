Elektrikli Mokka 2022’nin ilk yarısında Türkiye’de!

Yeni Mokka, Opel tarihinde ilk kez satışa sunulduğu günden itibaren tamamen elektrikli bir versiyona sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. Opel Mokka-e, emisyonsuz sürüş ile üstün sürüş keyfini bir arada sunuyor. Mokka-e’nin elektromotoru 100 kW (136 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork kullanıma sunuyor. Mokka-e, normal sürüş modunda WLTP normuna göre 322 kilometreye kadar elektrikli sürüş menzili sağlayabiliyor. Üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturan Opel, güncel tasarım dilini tam anlamıyla hayata geçirdiği ilk modeli yeni Mokka’yı geçtiğimiz Haziran ayında Türkiye’de satışa sunmasının ardından aynı modelin elektrikli versiyonunu da ülkemizde satışa sunmaya hazırlanıyor. Mokka-e modeli, 2022 ilk yarısında Türkiye’de de yollara çıkacak.

136 beygirlik motor



Yeni Opel Mokka-e, tamamen elektrikli motoru ile emisyonsuz ve son derece keyifli bir sürüş sunuyor. Alman otomobil üreticisi Opel, yeni Mokka ile eğlenceyi ve modernliği mükemmel bir şekilde harmanlayan tamamen yeni bir otomobil ortaya koyuyor. Sıfır emisyonlu elektrikli sürüş özelliği ile son derece verimli ve kompakt olan Mokka-e, kullanıcısının hem şehir içi hem de güvenli otoyol sürüşlerini en iyi şekilde destekliyor.

Elektrikli motor, 136 HP gücüyle yüksek verimlilik ve perfomans sunuyor Yeni Mokka, Opel tarihinde ilk kez satışa sunulduğu günden itibaren tamamen elektrikli bir versiyona sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Mokka-e, emisyonsuz sürüş ile üstün sürüş keyfini bir arada sunuyor. Mokke-e’nin elektromotoru, 100 kW (136 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork kullanıma sunuyor.

Elektrikli sistem son derece canlı ve dinamik sürüş özellikleriyle öne çıkıyor. Sürücü “Normal, Eko ve Spor” olmak üzere üç sürüş modundan birini seçerek o anki gereksinimine ve keyfine uygun sürüş tarzını belirleyebiliyor. Maksimum hız, 50 kWsa kapasiteli batarya ve sürüş menzilini korumak için 150 km/s ile sınırlandırılıyor.



30 dakikada yüzde 80 şarj



Yeni Opel Mokka-e modelinde standart olarak sunulan 100 kW’lık DC hızlı şarj sistemi, bataryayı %80 seviyesine sadece 30 dakikada şarj etme olanağı sunuyor. Mokka-e, normal sürüş modunda WLTP normuna göre 322 kilometreye kadar elektrikli sürüş menzili sunuyor. Eko sürüş modu, menzili daha da uzatabiliyor. Ev tipi priz için kablo çözümü, wall box veya yüksek hızlı şarj olsun, yeni Mokka-e tek fazdan üç fazlı 11 kW’a kadar tüm olası şarj çözümlerini destekliyor. 2022 yılının ilk yarısında Türkiye’de satışa sunulucak olan Opel Mokka-e, pazara sunulduğu andan itibaren elektrikli olan ilk Opel olmasıyla öne çıkıyor.