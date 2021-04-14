Elektrikli MG Türkiye’de 394 bin TL’den satışa çıkıyor!

İngiliz MG markasının SUV modeli 394 bin TL’den başlayan fiyatla satışa çıktı. Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin dünya otomotiv pazarında elektrikli araçlar ile SUV’ların hızla büyüyen segmentler olduğunun altını çizdi. Dağtekin, geçtiğimiz yıl hem Avrupa’da hem Çin’de elektrikli ve hibrit otomobil satışlarının 1 milyonlu adetleri geçtiğini vurgulayarak 2020’nin tam bir değişim yılı olduğunu belirtti. Dağtekin, “2020 yılı tüketicilerin elektrikli araçları hayatlarının bir parçası olarak görmeye başladıkları bir sene oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının bir yan etkisi de insanların çevreye verdiğimiz zararı sorguladıkları, farkındalığın arttığı bir ortam yaratması oldu. Bunlar ve regülasyonların da etkisiyle 2021’de Avrupa’da satılan her 7 araçtan 1’inin elektrikli olması bekleniyor” dedi.

SAIC, İngiliz MG’ye elektrikliyle hayat verdi



İngiliz MG markasının Çinli otomotiv devi SAIC Motor’a (Shanghai Automobile Industry Corporation) bağlı olarak faaliyetlerini yürüttüğünü hatırlatan Kağan Dağtekin; “Volkswagen ve GM ile ortaklığı olan, 130 milyar dolarlık cirosuyla dünyanın en büyük 7. otomotivcisi olan SAIC’in iş elektriklilere gelince Tesla ve Volkswagen’in ardından dünya 3.sü olduğunun altını çizmek lazım” dedi. SAIC çatısı altında MG’nin yaptığı atılımlar hakkında da bilgi veren Dağtekin, “100 seneye yakın güçlü bir geçmişi olan MG, 2007’de SAIC’in kanatlarının altına girdi; 2018’de tekrar global yapılanmasını tamamladıktan sonra hızla büyüyerek kayda değer bir satış hacmine ulaştı. SAIC, dünyadaki yükselen trendlerle uyumlu olacak şekilde MG markasıyla ağırlıklı olarak elektrikli ve SUV modellere odaklandı. Geçen sene MG tüm dünyada yarım milyonu aşan bir araç satışı gerçekleştirdi.” dedi.



750 euroluk ünite hediye



MG ZS EV 394 bin TL, daha yüksek Luxury donanımlı modeli ise 409 bin TL’lik anahtar teslim satış fiyatıyla sunuluyor. Bu fiyatlar, Mayıs sonuna kadar geçerli olup ön satışa özel ücretsiz Wallbox akıllı şarj cihazı ile kurulumunu da içeriyor. 40 bin TL kaparo veren MG ZS EV alıcıları Mayıs ayının sonundan itibaren otomobillerini teslim almaya başlayacaklar. Araç ile ilgili bilgiler veren MG Türkiye Marka Direktörü Tolga Küçükyumuk , “Yeni MG ZS EV, yenilikleri, teknolojiyi yakından takip eden; kaliteye önem veren, hayat tarzından ödün vermeden sürdürülebilir bir ulaşım arzu eden sürücüler için tasarlandı. ZS EV, çağdaş bir SUV tasarımını en güncel elektrikli araç teknolojisiyle harmanlıyor. MG ZS EV, 143 HP (105 kW) güç ve 353 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip. Motoru besleyen 44,5 kWsa’lik batarya ise 263 km (WLTP) menzile olanak tanıyor. 0-100 km/s ivmelenmesi 8,1 saniye olan yeni MG ZS EV, DC şarjla sadece 40 dakikada bataryasını %80 seviyesine kadar şarj etme olanağı sunuyor” dedi.



Londra’da tasarlandı



Yeni MG ZS EV, markanın Londra’da bulunan “SAIC Advanced Design” Stüdyosu ve Şanghay’daki SAIC Tasarım Merkezi'nin tutkusunu ve yaratıcılığını yansıtıyor. Segmentindeki SUV modellerden ortalama 60 litre daha büyük 448 litrelik bagaj ve iki seviyeli bagaj zemini sayesinde bebek arabası, valizler, outdoor spor ekipmanları veya haftalık market alış-verişi için bolca yer bulunuyor. İki parça halinde katlanan arka koltuklar sayesinde bagaj hacmi 1.116 litreye (DPA) kadar ulaşıyor. 44,5 kWsa kapasiteli su soğutmalı lityum iyon batarya WLTP normuna göre tek bir şarjla 263 km’ye varan bir sürüş menzili sunuyor. WLTP’nin şehir döngüsü ile menzil 372 km’ye ulaşıyor. Ön aksın üzerine monte edilen sabit mıknatıslı senkron elektrik motoru 353 Nm anlık tork sağlıyor ve 143 PS’ye eşdeğer 105 kW güç üretiyor. Ön tekerleklere aktarılan güç ile MG ZS EV, 8,2 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyor ve 140 km/s azami hıza ulaşıyor.