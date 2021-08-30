Elektrikli araç sürüş haftası başlıyor!

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) tarafından düzenlenecek etkinlikte, pek çok farklı markanın elektrikli ve hibrit araç modelleri yer alacak. Etkinlik kapsamında, otomobil ve teknoloji meraklıları bir hafta sonu boyunca elektrikli araçları pist üzerinde deneyimleme şansı bulacak.Türkiye’de ilk kez 2019 yılında düzenlenen Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası’nın ikincisi 11-12 Eylül’de İstanbul Tuzla’da bulunan AutoDrom pist alanında gerçekleştirilecek. Sharz.net’in ana sponsorluğunda, Garanti BBVA, Gersan, Honda, MG, Tragger, Toyota, Lexus ve EniSolar’ın destekleriyle, Electric Hybrid Cars Dergisi ile Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) tarafından düzenlenecek etkinlikte, ülkemizde pazara sunulan modellerden henüz Türkiye’de satışa sunulmayan modellere kadar birbirinden özel elektrikli ve hibrit araç modeller yer alacak. Aynı zamanda, üniversitelerin ve girişimcilerin katılımıyla yerli projeler de misafirlerin beğenisine sunulacak.

Amaç farkındalığı artırmak



Her sene 9 Eylül tarihi dünyada elektrikli araçlar günü olarak kutlanıyor. Bu tarihte, elektrikli araçların çevreye sağladığı büyük katkıların yanı sıra elektrikli araç çözümlerinde geliştirilen yeni teknolojiler ile modeller hakkında önemli etkinlikler düzenleniyor. Türkiye’de ise eş zamanlı olarak 9 Eylül’ün devamına denk gelen hafta sonu, Electric Hybrid Cars Dergisi ve TEHAD öncülüğünde Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası olarak ilan ediliyor. Etkinlik özellikle, “Duymak yetmez, denemek gerek” sloganıyla elektrikli araçları merak eden ancak deneyimleme şansı bulamayan kişilere gerçek bir deneyim imkânı sunuyor. Tüketiciler, elektrikli araçları deneyimlerken etkinliğe katılan sektör profesyonellerinden elektrikli araçlar, otonom sürüş, hibrit motorlar, şarj istasyonları, batarya teknolojileri gibi birçok farklı konu hakkında bilgiler de alabiliyor. Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası, çevreye saygılı ve sıfır emisyonlu araçların ülke çapında yaygınlaşması bakımından da önemli bir rol üstleniyor.