Elektrik ile ilgili son dakika açıklaması! Temmuzda...

Elektrik ile ilgili merak edilen açıklam geldi. Rakamlar ortaya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurdu.
Bakanlığın, Twitter hesabından paylaştığı infografiğe göre, geçen ay elektrik üretiminde aylık bazda tüm zamanların rekoru kırıldı. Temmuzda 30 bin gigavatsaatin üzerinde elektrik üretimi gerçekleşti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Temmuz ayında elektrik üretiminde 30 bin gigavatlık üretimle rekor kırıldığını açıkladı.
Yenilenebilir enerjide rekorlar da yenilendi. ?????? pic.twitter.com/1Jiv3Fhd0X— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) August 22, 2021