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Elektrik ile ilgili son dakika açıklaması! Temmuzda...

22 Ağustos 2021 Pazar - 11:38 | Son Güncelleme : 22 08 2021 - 11:38

Elektrik ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından detaylar paylaşıldı. Yeni rekor geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medyadan açıkladı.


Elektrik ile ilgili merak edilen açıklam geldi. Rakamlar ortaya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı duyurdu.
 
Bakanlığın, Twitter hesabından paylaştığı infografiğe göre, geçen ay elektrik üretiminde aylık bazda tüm zamanların rekoru kırıldı. Temmuzda 30 bin gigavatsaatin üzerinde elektrik üretimi gerçekleşti.
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Temmuz ayında elektrik üretiminde 30 bin gigavatlık üretimle rekor kırıldığını açıkladı.
 
 

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