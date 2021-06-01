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Elektrik abonelerini ilgilendiren flaş karar! Maliyet sıfırlanacak

AA |  01 Haziran 2021 Salı - 12:03 | Son Güncelleme : 01 06 2021 - 12:03

Elektrik maliyeti sıfırlanabilecek. Çok sayıda aboneyi kapsıyor. Tüketicilerin yapması gerekenler açıklandı. Sanayi ve ticarethane abonelerinin elektrik maliyetlerini sıfırlayabilecek çatı üstü güneş enerjisi santrallerinin (GES) kurulumunu artırmak için geliştirilen iş birliği modeli kapsamında özel bir enerji şirketi, elektrik abonelerinin yatırım maliyeti üstlenmeden çatı GES sahibi olabilmesinin ve elektrik üretiminden kazanç sağlayabilmesinin önünü açacak.


Türkiye’de lisanssız elektrik üretimi kapsamında kurulabilen çatı  GES’lerde, maksimum 5 megavata kadar kapasite oluşturulabiliyor.
 
Tüketiciler çatı santraller sayesinde aynı zamanda elektrik üreticisi  haline de gelirken, ihtiyacından fazla olan elektrik üretimini şebekeye  satabiliyor.
 
 Kolen Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Türkiye’de çatı GES kurulumlarını artmasını sağlamak amacıyla  Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan bir iş birliği modeli geliştirdiklerini  belirtti.
 
 Bu iş birliği kapsamında abonelerle görüştükten sonra çatı tipi güneş  enerjisi santrali yatırımının nasıl yapılacağına karar verdiklerini kaydeden  Karayurt, şöyle konuştu:
 
"Şu anda sanayi ve ticarethane olmak üzere yaklaşık 3 bin aboneyle  görüşüyoruz. Abonelerin alanlarındaki ölçümleri yaptıktan sonra yatırımla ilgili  opsiyonlar sunuyoruz. Abone bu noktada isterse yatırımın belirli kısmını kendi  yapabilir, belirli bir kısmını bize bırakabilir ya da tüm yatırımı bizim  yapmamızı isteyebilir. Buna göre biz de abonenin tükettiği enerji ve sahip olduğu  alana kurulabilecek GES ile ne kadar enerji üretebileceğine bakarak bir finansal  hazırlıyoruz. Bunun sonucunda da abonenin enerji maliyeti ne kadar azalabilir ve  ne kadar sürede sistem kendini ödeyebilir bunu söylüyoruz. Aboneler, bu modelle  hiç para harcamadan, yatırım maliyeti olmadan çatı GES sistemine sahip oluyor ve  5-6 yıl sonra da bu sistem tamamen aboneye kalıyor. Bu süre sonucunda abonenin  belki de hiçbir elektrik maliyeti kalmayacak ve bu sistemden kazanç sağlamaya  başlayacak. Ya da tüketiminin büyük bir çoğunluğunu çatı GES’ten karşılayarak  enerji maliyetlerini ciddi oranda düşürecek. Ayrıca, maliyetleri azaldığı için  abonenin rekabet gücü de artmış olacak."
 
Megavat başı yatırım maliyeti ortalama 500 bin dolar
 
 Karayurt, yatırım maliyetinin 1 megavat kurulu güç başına ortalama  500-550 bin dolar arasında olduğunu ve bu kapasitenin birçok sanayi kuruluşunun  tüketimini rahatlıkla karşılayabileceğini söyledi.
 
Yatırımın kendini geri ödeme süresinin 4 ila 7 yıl arasında olduğunu  ve projeye göre değişiklik gösterebileceğini kaydeden Karayurt, "Sermayeyi  (CAPEX) çıktıktan sonra bu aboneler kurdukları çatı GES’lerle yılda 1-2 milyon  lirayı bulabilecek kazançlar sağlayabilecek çünkü ihtiyacından fazla olan üretimi  piyasa fiyatları üzerinden şebekeye satabilecek." dedi.
 
 Karayurt, şirket olarak bu yatırım modelinde iş ortağı gibi hareket  ettiklerini ifade ederek, "GES maliyetinin yüzde 30’u, 50’si, 80’ini hatta  tamamını üstlenebiliyor, kurulum sonrası elde edilen elektriğin işletme ihtiyacı  dışında kalan fazla kısmının değerlendirilmesi, bir anlamda üretim ve tüketimin  yönetilmesi ve kar ortaklığı üzerine kurulu bir iş modeli öneriyoruz. Kurulum  maliyeti karşılandıktan sonra isterse artık şirket kendi santraliyle yoluna devam  edebilir ya da bizimle iş ortaklığını devam ettirebilir." diye konuştu.
 
Alanı, binası ve işletmesi uygun olan herkesin bir şekilde GES  yatırımı yaptırmasının özellikle sanayi ve ticarethane abonelerine büyük katkı  sağlayacağının altını çizen Karayurt, güneş enerjisinin Türkiye’nin en ucuz  enerji kaynağı olma yolunda ilerlediğini dile getirdi. Karayurt, Türkiye’nin cari  açığını azaltmak ve çevresel etkileri de en aza indirmek için yenilenebilir  enerjinin kritik önemde olduğunu sözlerine ekledi.
 
Türkiye'nin güneş enerjisindeki kurulu gücü 7 bin megavat seviyesinde  bulunurken, her yıl bin megavatlık kapasite eklenmesi hedefleniyor.
 
  
 

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